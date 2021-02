Ce plante putem sădi în februarie

Deși pare o perioadă nu tocmai potrivită pentru grădinărit, există plante care ies din semințe puse la germinat mai devreme. Acestea înfloresc înaintea celor care au fost semănate primăvara. Așa că, dacă vreți să furați startul și ochii prietenilor cu florile de grădină sau de balcon încă din primele luni de primăvară, e cea mai bună perioadă să vă apucați de treabă.

În primele două luni ale anului putem începe să semănăm mușcatele, petuniile și chiar și Sporul casei, dacă avem semințe, pentru un balcon colorat încă de la sfârșitul primăverii. Pentru grădina propriu-zisă, putem pregăti răsaduri de gura-leului, care are o perioadă mai mare de dezvoltare înainte de a înflori. Semințele de garofițe și lobelia pot fi și ele puse acum în răsadniță, iar florile de grădină, de tipul crăițelor, creasta cocoșului sau voalul-miresei se seamănă tot în această perioadă.

Cele mai multe dintre semințe au nevoie de temperaturi ridicate ca să germineze, așa că trebuie plasate la adăpost și la temperaturi de aproximativ 16-18 grade sau chiar mai mult, spre o temperatură de 20 de grade Celsius.

E un moment bun să pregătim și jardinierele cu plante aromatice. Busuiocul, pătrunjelul, mărarul, leușteanul sunt doar câteva exemple. Pentru aromatice, ca regulă generală, e bine să folosim vase individuale pentru fiecare plantă. Pe fundul lor se pune un strat de pietriș, ca să se asigure drenajul bun. Vasele cu plante aromatice trebuie rotite periodic, pentru ca ele să crească uniform și să nu se încline spre lumină. De preferat este să îndepărtăm florile, atunci când apar, cu excepția busuiocului, de la care trebuie culese semințele pentru anul următor.

Tot în ianuarie-februarie e bine să înmulțim begoniile, atât prin semințe, cât și prin forțarea tuberculilor. Semințele de begonie sunt mici și se seamănă în locuri adăpostite, la începutul anului și înfloresc în același an în care sunt plantate. Tuberculii pot fi forțați să pornească în vegetație, puteți să îi lăsați să se dezvolte sau puteți desprinde butașii și să îi puneți la înrădăcinat. Dacă temperaturile unde puneți semințele la germinat sunt de peste 23 de grade, atunci micile plante apar în 2-3 săptămâni. Begonia crește foarte încet și nu e nevoie să o mutăm într-un ghiveci mai mare prea des. În primele patru luni de la apariția primelor frunze, begonia trebuie transplantată de aproximativ patru ori, până ajunge într-un ghiveci de 15 centimetri, unde va sta până anul următor.

Iarna intensitatea luminii este mult mai slabă și asta poate fi o problemă majoră la florile pentru grădină. De aceea, dacă nu avem o seră sau un solar și folosim pervazul ferestrei pentru a crește răsadurile, trebuie să fim atenți și să rotim permanent vasul. Altfel, plantele se alungesc și se întorc după lumină. Atenție și la semințele care germinează la lumină. De regulă este vorba despre cele foarte mici, care nu trebuie acoperite deloc cu pământ. În plus, pentru că semințele sunt foarte mici, avem tendința de a semăna multe. Dacă vor fi una lângă cealaltă, micile plante nu se vor putea dezvolta, pentru că au nevoie, pe lângă lumină și căldură, de o bună circulație a aerului.

Ultimele luni de iarnă sunt potrivite și pentru înmulțirea prin butași de rădăcină, dar doar în acele părți din lună în care temperaturile sunt pozitive. Prin butași de rădăcină se înmulțesc plantele lemnoase. Arbuștii ornamentali, de exemplu, sau pomii fructiferi, cum ar fi smochinul.

Smochinul este rudă directă cu ficusul, deși la prima vedere cele două par două plante complet diferite. În mod normal smochinul crește sub formă de tufă și ajunge până la 4 metri înălțime. În ghiveci, însă, va crește mult mai încet, din cauză că are mult mai puțin pământ în jurul rădăcinilor. Ghiveciul în care creștem un smochin trebuie să fie unul mare, pentru că rădăcinile sale sunt foarte puternice. Vasul trebuie schimbat în fiecare an atunci când planta este mică, apoi din doi în doi ani, schimbând și o parte din pământ. Smochinul iubește soarele, e o plantă care are nevoie de multă lumină ca să facă fructe. E o plantă mediteraneeană, care are nevoie de cel puțin opt ore de lumină pe zi ca să rodească abundent și constant. Dacă este umbrit, fructele se formează greu și de cele mai multe ori nu apucă să se coacă până începe frigul. Atenție și la udări, e o plantă căreia nu îi place deloc să aibă pământul uscat. De aceea un smochin în ghiveci e destul de vulnerabil, pentru că are puțin pământ, iar în cazul în care e foarte cald, pereții vasului se încălzesc și usucă solul. E bine să protejați smochinul de căldură, să vă asigurați că are drenaj bun și să fie ferit de curenții puternici de aer. Nu are nevoie de polenizatori, pentru că florile sale sunt în interiorul fructului și se autopolenizează. În mod normal, smochinii nu au nevoie de tăiere, dar le putem menține forma dorită prin ajustări periodice.