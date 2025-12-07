x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Timp liber Casa Cum să ai grijă de instalațiile din casa ta. Ce lichide NU se aruncă în chiuvetă

Cum să ai grijă de instalațiile din casa ta. Ce lichide NU se aruncă în chiuvetă

de Redacția Jurnalul    |    07 Dec 2025   •   07:40
Cum să ai grijă de instalațiile din casa ta. Ce lichide NU se aruncă în chiuvetă
Sursa foto: germanquality.ro/Unele lichide pot înfunda scurgerea.

Anumite lichide nu trebuie aruncate în chiuvetă deoarece pot afecta grav canalizarea, ceea ce înseamnă costuri mari de reparații, avertizează experții.

Printre acestea se află și aptele, spre surprinderea multor consumatori, dar și alte lichide, precum uleiuri, sosuri, supe, sucuri de carne și chiar zațul de cafea.​

Lichide care NU se aruncă în chiuvetă

Laptele și băuturile pe bază de lapte (ciocolată caldă, cafea cu lapte, ceai cu lapte) conțin grăsimi care se pot solidifica în țevi.​

Uleiurile (floarea-soarelui, măsline, rapiță, canola) se răcesc și blochează scurgerea.​

Sucurile de carne, sosurile, supele sunt bogate în grăsimi și particule care pot provoca blocaje.​

Iaurtul, la fel ca laptele, poate forma depuneri în conducte.​

Zațul de cafea se acumulează și poate bloca scurgerea.​

Cum să acționezi corect

Resturile de lapte, uleiuri și alte lichide grase trebuie răcite și aruncate în coșul de gunoi, nu în chiuvetă.​

Folosește un filtru la chiuvetă pentru a prinde resturile de mâncare și a preveni blocarea țevilor.​

Zațul de cafea poate fi valorificat în grădină, ca îngrășământ natural, potrivit a1.ro.

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: lichide chiuveta
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri