Cum să ai grijă de instalațiile din casa ta. Ce lichide NU se aruncă în chiuvetă

Printre acestea se află și aptele, spre surprinderea multor consumatori, dar și alte lichide, precum uleiuri, sosuri, supe, sucuri de carne și chiar zațul de cafea.​

Lichide care NU se aruncă în chiuvetă

Laptele și băuturile pe bază de lapte (ciocolată caldă, cafea cu lapte, ceai cu lapte) conțin grăsimi care se pot solidifica în țevi.​

Uleiurile (floarea-soarelui, măsline, rapiță, canola) se răcesc și blochează scurgerea.​

Sucurile de carne, sosurile, supele sunt bogate în grăsimi și particule care pot provoca blocaje.​

Iaurtul, la fel ca laptele, poate forma depuneri în conducte.​

Zațul de cafea se acumulează și poate bloca scurgerea.​

Cum să acționezi corect

Resturile de lapte, uleiuri și alte lichide grase trebuie răcite și aruncate în coșul de gunoi, nu în chiuvetă.​

Folosește un filtru la chiuvetă pentru a prinde resturile de mâncare și a preveni blocarea țevilor.​

Zațul de cafea poate fi valorificat în grădină, ca îngrășământ natural, potrivit a1.ro.