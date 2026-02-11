x close
de Redacția Jurnalul    |    11 Feb 2026   •   17:00
Două greșeli frecvente care lasă pete de detergent pe rufe atunci când le speli la mașină
Sursa foto: Rufele închise la culoare pot rămâne cu urme de detergent dacă nu respecți câteva reguli simple atunci când le speli.

Se întâmplă de multe ori să observi urme de detergent pe rufe după ce le scoți din mașina de spălat.

Mai ales pe lucrurile închise la culoare pot rămâne reziduuri albe de detergent după spălare, astfel că este util să știi cum să eviți această problemă. 

Supraîncărcare

Dacă pui prea multe rufe în mașina de spălat, apa circulă greu printre ele aunci când sunt rotite, împiedicând dizolvarea completă a detergentului și clătirea uniformă.

Soluție: Umple mașina doar în proporție de 80%.

Temperatura apei

Spălarea rufelor la temperauri joase împiedică dizolvarea completă a detergentului și balsamului lăsând pete care se observă îndeosebi pe țesături închisela culoare sau groase.

Soluție: Alege cicluri mai lungi, clătire dublă și dozează dtergentu și balsamul astfel încât să eviți excesul, care favorizează depunerile.

Soluții rapide 

Adaugă un ciclu extra de clătire.

Alege detergenți cu dizolvare rapidă, potriviți pentru apă rece.

Verifică filtrul mașinii întrucât depunerile vechi amplifică problema, notază a1.ro.

 

