Filosofia KonMari, metoda japoneză virală pentru organizarea farfuriilor și a vaselor

Una dintre cele mai populare metode ale momentului promite să elimine haosul din dulapuri și să ofere mai mult spațiu fără renovări costisitoare.

Este vorba despre organizarea verticală, o tehnică inspirată din filosofia KonMari, devenită celebră datorită lui Marie Kondo.

Metoda japoneză care schimbă modul în care depozitezi vesela

Spre deosebire de sistemul clasic în care farfuriile, capacele sau recipientele sunt stivuite unele peste altele, organizarea verticală presupune depozitarea lor în separatoare individuale, astfel încât fiecare obiect să fie ușor accesibil.

Practic, farfuriile, tăvile, capacele sau tigăile sunt așezate vertical, asemenea dosarelor într-un biblioraft. Astfel, nu mai este nevoie să ridici întreaga stivă pentru a ajunge la un singur obiect, iar riscul de a răsturna tot dulapul este redus considerabil.

Pe lângă aspectul practic, această metodă oferă și o senzație de ordine vizuală și calm, caracteristică stilului japonez de organizare a locuinței.

Filosofia KonMari: păstrează doar ce folosești

Metoda este inspirată din principiile KonMari, care promovează ideea de a păstra doar obiectele utile și de a elimina tot ceea ce ocupă spațiu inutil.

Specialiștii recomandă ca înainte de reorganizare să fie făcută o selecție atentă a obiectelor din bucătărie:

eliminarea recipientelor deteriorate;

renunțarea la ustensilele pe care nu le mai folosești;

evitarea dublurilor inutile;

reorganizarea pe categorii.

Farfuriile, condimentele, recipientele sau ustensilele pot fi grupate separat și depozitate cu ajutorul suporturilor verticale, cârligelor sau separatoarelor minimaliste.

Cum să organizezi corect recipientele și capacele

Una dintre cele mai eficiente recomandări este depozitarea separată a capacelor și recipientelor pentru alimente. În loc să fie stivuite haotic, acestea pot fi așezate vertical, asemenea unor dosare într-un organizator.

În plus, tot mai multe persoane alaeg accesorii compacte și modulare:

scurgătoare verticale;

rafturi suspendate;

suporturi pentru capace;

organizatoare pentru sertare;

separatoare pentru tigăi și tăvi.

Aceste soluții ajută la eliberarea blatului și oferă mai mult spațiu util în bucătărie.

De ce a devenit atât de populară organizarea verticală

Specialiștii în design interior spun că această tendință reflectă o schimbare importantă în modul în care este privită bucătăria. Spațiul nu mai este folosit doar pentru gătit, ci devine o zonă practică, estetică și relaxantă.

Organizarea verticală nu este doar o modă virală de pe internet, ci o metodă eficientă prin care oamenii încearcă să trăiască mai simplu, să optimizeze fiecare colț al locuinței și să transforme bucătăria într-un spațiu mai funcțional și armonios.