Angajații Vămii declanșează de astăzi proteste la nivel național. Cresc timpii de așteptare la frontieră

Protestul va consta în aplicarea strictă și riguroasă a tuturor procedurilor de control vamal, inclusiv efectuarea de controale amănunțite asupra documentelor și mărfurilor prezentate atât la frontieră dar și la interior.

„Măsurile ce vor fi aplicate de către angajați sunt determinate de nemulțumirile legate în principal de prevederile referitoare la această categorie profesională cuprinse în proiectul noii legi a salarizării, dar și de condițiile de muncă, deficitul de personal, neaplicarea unor drepturi legale actuale, precum și de lipsa unui dialog normal și instituțional cu factorii decizionali. Pe durata protestului personalul vamal își va desfășura activitatea cu respectarea integrală a prevederilor legale iar derularea cu rigurozitate a procedurilor operaționale aplicabile poate conduce la creșterea timpilor de așteptare în punctele de trecere a frontierei și la întârzieri în procesarea operațiunilor vamale la interior”, avertizează Sindicatul.

Vameșii fac apel la călători și la operatorii economici afectați de aceste măsuri, subliniind că scopul acțiunii este atragerea atenției autorităților române asupra problemelor grave cu care se confruntă personalul vamal și rămase nerezolvate de ani de zile.

Totodată Sindicatul Național Meridian anunță că a sesizat conducerea Autorității Vamale Române în legătură cu posibilitatea inițierii unui conflict de muncă la nivelul acestei instituții, prin declanșarea unei greve de avertisment și a celei generale.

(sursa: Mediafax)