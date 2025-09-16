Cum să-ți cureți mașina de spălat cu oțet și bicarbonat – trucul simplu care prelungește viața electrocasnicului

De ce să alegi soluțiile naturale

Oțetul și bicarbonatul de sodiu nu sunt doar ieftine, ci și prietenoase cu mediul. „Sunt mai puțin dăunătoare pentru sănătate, sunt biodegradabile și mai sigure pentru ape, animale și oameni,” explică Glenn Lewis, președinte al companiei Mr. Appliance. În plus, nu irită pielea și reduc riscul reacțiilor chimice periculoase în contact cu alte substanțe de curățare, potrivit Southern Living.

Maverick Davis, expert în electrocasnice, recomandă folosirea lor și pentru că pot dizolva grăsimea, detergentul întărit și depunerile de mucegai, fără a afecta componentele mașinii.

Măsuri de siguranță înainte de curățare

Verifică manualul mașinii de spălat. Unele modele pot avea avertismente legate de soluțiile folosite.

Nu amesteca oțetul cu bicarbonatul în același ciclu. Reacția chimică poate produce depuneri care duc la înfundarea țevilor.

Dacă folosești în mod normal clor, rulează mai întâi un ciclu gol cu apă pentru a evita reacțiile chimice.

De ce ai nevoie

2 căni de oțet alb distilat

½ cană de bicarbonat de sodiu

O lavetă din microfibră

Pașii corecți pentru o curățare profundă

Golește complet mașina. Nu trebuie să rămână haine înăuntru. Adaugă oțetul direct în cuvă. Nu pune detergent. Selectează cel mai lung și cel mai fierbinte program (de obicei „tub clean” sau „sanitize”). Acest ciclu va elimina depunerile de detergent, mucegaiul și mirosurile neplăcute. După ce ciclul se termină, presară bicarbonatul de sodiu în cuvă și rulează un alt ciclu fierbinte. Șterge cuva, ușa și garnitura cu laveta din microfibră, pentru a îndepărta umezeala. Lasă ușa mașinii deschisă pentru a se aerisi și a preveni apariția mucegaiului.

Cât de des să faci curățarea

Experții recomandă să repeți acest proces o dată pe lună pentru a menține mașina curată, a preveni mirosurile și a prelungi durata de viață a electrocasnicului.

Întrebări frecvente

Oțetul și bicarbonatul pot strica mașina de spălat?

Nu, spun specialiștii. Reacția dintre ele produce doar apă, dioxid de carbon și un tip de sare, fără efecte negative asupra componentelor.

De ce să aleg soluții naturale?

Sunt mai sigure pentru tine și pentru mediu, reduc poluarea și sunt mult mai economice.

Pot folosi uleiuri esențiale?

Da, câteva picături adăugate în ciclul de clătire pot oferi un miros plăcut. Evită însă să le pui direct pe părțile mașinii și nu le folosi niciodată în uscător – sunt inflamabile.

Calendar de întreținere pentru mașina de spălat

Săptămânal

Lasă ușa întredeschisă după fiecare spălare pentru a preveni mucegaiul.

Șterge garnitura de cauciuc (chederul) de la ușă cu o lavetă uscată pentru a elimina umezeala și resturile de detergent.

Curăță sertarul de detergent, dacă vezi urme de depuneri sau mucegai.

Lunar

Curățare profundă cu oțet și bicarbonat (pașii descriși anterior).

Verifică furtunurile de alimentare – să nu fie crăpate sau înfundate.

Curăță filtrul de scame/pompa de evacuare (în special la mașinile cu încărcare frontală).

Trimestrial

Inspectează tamburul și sertarul pentru depuneri vizibile și curăță-le manual dacă este nevoie.

Verifică echilibrul mașinii – dacă s-a mișcat sau vibrează excesiv, ajustează picioarele pentru a sta drept.

Spală sertarul de detergent în apă caldă și lasă-l să se usuce complet înainte de a-l pune la loc.

Sfaturi bonus