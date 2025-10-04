Octombrie în grădină: idei practice pentru viță-de-vie, pomi și flori

Toamna aduce nu doar frumusețea frunzelor colorate, ci și numeroase activități necesare pentru a proteja plantele de frig și pentru a pregăti terenul pentru primăvară. Iată ce nu ar trebui să lipsească din planul de lucru al oricărui grădinar:

1. Îngrijirea trandafirilor

Tăieri ușoare : eliminați florile trecute și frunzele uscate pentru a preveni apariția bolilor.

Mușuroirea : spre final de lună, ridicați pământ în jurul bazei tufei pentru protecție împotriva înghețului.

Tratamente preventive: aplicați fungicide dacă vremea este ploioasă, pentru a evita apariția mucegaiului.

2. Florile de toamnă și bulboase

Plantați acum bulbii de lalele, narcise, zambile și crocuși , pentru a înflori primăvara.

Găzduiți crizantemele în locuri bine luminate, iar cele sensibile la frig pot fi mutate în ghivece și adăpostite.

Îndepărtați plantele anuale care și-au încheiat ciclul și încorporați-le în compost.

3. Vita de vie

După recoltare, curățați butucii de frunzele bolnave sau uscate.

Faceți o tăiere de rodire de toamnă acolo unde tradiția o permite (altfel, se poate lăsa pentru primăvară).

Aplicați tratamente cu cupru pentru a preveni apariția bolilor peste iarnă.

4. Pomii fructiferi și ornamentali

Plantări noi : octombrie este luna ideală pentru a planta pomi fructiferi și arbori ornamentali, pentru că solul este încă cald și rădăcinile se prind mai ușor.

Fertilizare : adăugați compost sau gunoi de grajd bine descompus la baza pomilor.

Protecție: înfășurați trunchiurile tinerilor pomi cu plasă sau materiale speciale pentru a-i proteja de rozătoare și de îngheț.

5. Gazonul și spațiile verzi

Tundeți gazonul la o înălțime puțin mai mare decât vara, pentru a rezista mai bine iernii.

Scarificați (curățați mușchiul și resturile vegetale uscate) și însămânțați zonele rare.

Udați moderat, doar dacă vremea este secetoasă.

6. Lucrări generale

Strângeți frunzele căzute și folosiți-le pentru compost.

Curățați și depozitați uneltele.

Montați adăposturi simple pentru plantele sensibile la frig.

Cu aceste lucrări făcute la timp, grădina va fi protejată, sănătoasă și pregătită să revină spectaculos la primăvară.

Octombrie este luna hărniciei, dar și a satisfacției: o grădină bine îngrijită în această perioadă va străluci și în toamnă, dar și în sezonul următor.