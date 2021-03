(P) Curiozități și beneficii ale panourilor fotovoltaice Voltech !

Nu cred că doar o dată ne-am întrebat cu toții, ce este energia solară? Ei bine astăzi o sa descoperim cu toții acest mister in rândurile de mai jos. Energia solară este cea produsă de lumina Soarelui, energia fotovoltaică și căldura sa, solar termică, pentru generarea de energie electrică sau producerea de căldură. Inepuizabil și regenerabil, deoarece provine de la Soare, energia solară este valorificată folosind panouri și oglinzi. Celulele solare fotovoltaice transformă lumina soarelui direct în electricitate prin așa-numitul efect fotovoltaic, prin care anumite materiale sunt capabile să absoarbă fotonii (particule de lumină) și să elibereze electroni, generând un curent electric. Pe de altă parte, colectoarele solare termice folosesc panouri sau oglinzi pentru a absorbi și concentra căldura Soarelui, transferându-l către un fluid și conducându-l prin conducte pentru a-l utiliza în clădiri și instalații, precum și pentru producția de energie electrică (solar termoelectric). Cum este energia solară obținută?

Energia solară oferă căldură captată de oglinzi care focalizează lumina soarelui pe un receptor care conține un fluid care atinge temperaturi de până la 1.000 ° C. Căldura transformă fluidul în abur care mișcă o turbină și produce în cele din urmă electricitate. Pe de altă parte oferă și lumină transformată în electricitate prin panouri fotovoltaice Voltech. Panourile fotovoltaice sunt formate din grupuri de celule sau celule solare care transformă lumina (fotoni) în energie electrică (electroni). Știm cu toții că energia solară este o sursă nelimitată de energie regenerabilă care nu produce emisii de CO2 sau alte gaze, deoarece nu consumă combustibil și nu necesită alte resurse, cum ar fi apa sau vântul. Acesta este un aspect care îl face unul dintre cele mai interesante sisteme de producere a energiei din perspectiva mediului.

Haideți sa vedem care sunt câteva dintre beneficiile energiei solare. Începem descrierea cu primul beneficiu: împotriva schimbării climatice. Energiile regenerabile nu emit gaze cu efect de seră în procesele de generare a energiei, făcându-le cea mai curată și mai viabilă soluție pentru a preveni degradarea mediului. Se reînnoiește. Comparativ cu sursele de energie convenționale, cum ar fi cărbunele, gazul, petrolul și nucleare, rezervele lor sunt finite, energiile curate sunt la fel de disponibile ca soarele din care provin și se adaptează ciclurilor naturale, de unde și denumirea lor de „regenerabile”. Acest lucru le face un element esențial într-un sistem energetic durabil, care permite dezvoltarea astăzi fără a risca cea a generațiilor viitoare. Necontaminant. Energia solară nu emite substanțe toxice sau contaminanți în aer, care pot fi foarte dăunători mediului și ființelor umane. Substanțele toxice pot acidifica ecosistemele terestre și acvatice și pot coroda clădirile.

Poluanții atmosferici pot declanșa boli de inimă, cancer și boli respiratorii, cum ar fi astmul. Energia solară nu generează deșeuri și nu contaminează apa - un factor extrem de important având în vedere deficitul de apă. Spre deosebire de combustibilii fosili și centralele nucleare, energia eoliană are una dintre cele mai scăzute urme de consum de apă, ceea ce o face o cheie pentru conservarea resurselor hidrologice. Competitiv. În prezent, sursele regenerabile de energie, în special eoliene și fotovoltaice, sunt mai ieftine decât energiile convenționale din mare parte a lumii. Principalele tehnologii regenerabile - precum eolianul solarul fotovoltaic, își reduc drastic costurile, astfel încât sunt pe deplin competitive cu sursele convenționale într-un număr tot mai mare de locații. Economiile de scară și inovația au ca rezultat ca energiile regenerabile să devină cea mai durabilă soluție, nu numai din punct de vedere ecologic, ci și economic, pentru alimentarea lumii.

În plus, energia eoliană este o energie „nativă”, deoarece este disponibilă practic peste tot pe uzină, ceea ce contribuie la reducerea importurilor de energie și la crearea bogăției și a locurilor de muncă locale. Din aceste motive, producerea de energie electrică prin energie eoliană și utilizarea eficientă a acesteia contribuie la dezvoltarea durabilă. Dar există și alte beneficii ale energiei solare care nu sunt la fel de evidente, dar sunt la fel de importante atunci când alegeți un sistem sau altul. Iată câteva exemple. Zero costuri de producere a energiei. Așa cum am menționat anterior, energia solară nu necesită nicio alimentare externă pentru a funcționa, astfel încât costurile sale de întreținere și producție de energie sunt practic nule. Singurul cost asociat cu utilizarea energiei solare este fabricarea și instalarea componentelor. În ciuda investiției inițiale mari, nu există costuri suplimentare asociate cu utilizarea acesteia, astfel încât instalarea este recuperată rapid.



Impactul asupra mediului. Producția de energie solară nu generează poluare fonică, ceea ce este un aspect important de luat în considerare pentru instalațiile din zonele urbane. De asemenea, nu generează deșeuri, deoarece nu are nevoie de întreținere, iar durata de viață este mult mai lungă decât alte sisteme de producere a energiei. De fapt, panourile solare sunt proiectate pentru a rezista impactului mediului în situații meteorologice extreme. Economii economice. Producția de energie curată de la soare reduce semnificativ costurile, deoarece este o sursă inepuizabilă de energie care nu este supusă fluctuațiilor pieței sau efectelor generate de speculații. După cum sa menționat anterior, necesită o investiție inițială semnificativă care este compensată de amortizarea rapidă a investiției. Și cel mai important, este o sursă nelimitată și continuă de energie care nu necesită costuri suplimentare de întreținere sau utilizare.



Instalare versatilă. Ușurința și simplitatea instalării înseamnă că poate fi instalată aproape oriunde, profitând atât de spațiile verticale, cât și de cele orizontale fără o utilizare specifică. Acest aspect, alături de modularitatea și flexibilitatea sistemului, facilitează instalarea de proiecte solare la scară mică, cu avantajul suplimentar că instalația poate fi extinsă în funcție de necesități la un moment dat. Dar cel mai interesant avantaj este posibilitatea furnizării de energie electrică în locații îndepărtate, unde costul instalării liniilor de distribuție electrică este prea mare sau imposibil de realizat. Mai puțină energie pierdută în timpul transportului pe distanțe lungi. Pierderile din timpul transportului și distribuției de energie cresc odată cu distanța dintre punctele de producție și furnizare. Deși aceste pierderi nu sunt mari, ele afectează performanța instalației în zone dens populate. Pe de altă parte, odată cu instalarea individuală de panouri fotovoltaice Voltech pe acoperișuri, distanțele sunt reduse, sporind eficiența sistemului electric.