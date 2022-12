Pardoselile elicopterizate și utilajul denumit elicopter pentru beton

Conmec este partenerul constructorilor profesioniști de (puțin) peste 30 de ani iar acest lucru înseamnă că suntem aliatul acestora când vine vorba de educarea consumatorilor și beneficiarilor. Este important pentru noi ca aceștia din urmă să cunoască bunele practici internaționale și ce se cere pentru realizarea unor construcții durabile, bine realizate, spre satisfacția și siguranța celor ce le vor folosi. Uneori acest lucru înseamnă costuri ceva mai mari dar cu importante beneficii pe termen lung iar alteori înseamnă să contractezi o firmă care deține utilaje corespunzătoare și, la fel de important, știe să le folosească eficient.

Astăzi vom vorbi pe scurt despre pardoseli din beton, în special cele elicopterizate.

Nu vom intra prea mult în amănunte tehnice, acest text fiind destinat mai degrabă publicului larg, cel care nu face ușor deosebirea între termeni ori expresii precum șapă, beton, elicoptere, pardoseală și pardoseală industrială, beton elicopterizat, paleți, elicopter dublu, simplu, finisat, slefuit etc..

Ce este o pardoseală industrială? Pe scurt, este o pardoseală care va fi supusă unor grele încercări în timpul exploatării ei, încercări precum șocuri mecanice, schimbări termice, folosire intensă prin trafic mare, rezistență în fața unor agenți chimici etc.. Unde întâlniți astfel de pardoseli? Practic, peste tot. În parcările mall-urilor, în depozite, în spații de producție, alimentare, hale industriale, ferme, terenuri de sport, clădiri de birouri, service-uri auto, silozuri și așa mai departe. Am dat atât de multe exemple ca să fie clar cât de importante sunt și cât de des este nevoie ca podeaua pe unde trecem să fie realizată cu materiale și echipamente performante astfel încât aceasta să reziste tuturor factorilor de stres.

Ce este betonul elicopterizat? Când, după turnare, betonul din care este făcută pardoseala a fost finisat cu un elicopter pentru beton se numește că este elicopterizat. Sună complicat dar nu este. Elicopterul pentru beton este un utilaj folosit frecvent în toate construcțiile moderne. Acesta este folosit pentru nivelarea și finisarea betonului ori sapei deci și a suprafeței podelei (fie ea industrială sau nu).

Care sunt avantajele folosirii elicopterelor pentru beton? Avantajele principale în folosirea acestor echipamente pentru constructii sunt: planeitatea betonului, uniformizarea acestuia (atât la suprafață cât și mai aproape de suprafață), obținerea unei suprafațe compacte, netede. Datorită acestor avantaje principale, în aparență minore, dar și a altora mai subtile, apare o serie întreagă de beneficii extraordinare. Dintre beneficii menționăm: rezistență mecanică mare (suprafața putând fi folosită intens), nu are zone sau puncte slabe (grație uniformității), se poate întreține foarte ușor, crește durata de viață, are aspect omogen (fără variații de nivel sau de culoare), rezistă mult mai bine la șocuri și lovituri etc..

Elicopterul pentru beton, de câte tipuri poate fi și de ce contează? Înainte de întărirea completă a betonului se folosesc anumite tipuri de elicoptere de beton, fiecare dintre acestea fiind util pentru o fază anume. Astfel, elicopterele sunt simple, duble și de margine. Cele duble se împart la rândul lor în elicoptere duble încrucișate și elicoptere duble duetto. Elicopterele simple sunt folosite pentru ceea ce constructorii numesc “faza de spargere a betonului”, adică etapa în care laptele de beton (umezeală) se ridică la suprafață pentru a putea fi eliminată. Elicopterele duble încrucișate sunt folosite pentru finisarea betonului. Cele duetto sunt folosite pentru obținerea unei planeități impecabile. Cele două tipuri de elicoptere, cele duble încrucișate și cele duetto sunt gândite să fie folosite împreună. Practic, ele se completează reciproc în asigurarea calității suprafeței betonului.

Chiar dacă subiectul pardoselilor industriale este foarte complex, chiar și în modalitatea simplă în care am tratat acest subiect, reiese cât de important este pentru o firmă de construcții să dețină și să exploateze utilaje și echipamente moderne pentru construcții în general dar și pentru realizarea pardoselilor, în particular. La fel de important este să le și folosească adecvat. Avantajele sunt variate, importante și de termen lung.