Secretul grădinilor sănătoase: Planta care alungă dăunătorii

Deși afidele sunt frecvent întâlnite în sezonul de primăvară, specialiștii spun că există metode naturale de control, fără utilizarea pesticidelor chimice.

Cum să folosești ghimbirul

Una dintre soluțiile tot mai discutate în grădinăritul ecologic este utilizarea ghimbirului, ca plantă însoțitoare. Conform unui studiu publicat în revista științifică Horticulturae, compușii aromatici ai ghimbirului pot contribui la respingerea afidelor, reducând astfel infestările în mod natural.

Metoda de utilizare este simplă: ghimbirul poate fi plantat în apropierea culturilor vulnerabile sau poate fi folosit sub formă de soluție pulverizată, obținută din rădăcină amestecată cu apă, aplicată direct pe plante, în special pe partea inferioară a frunzelo, zonă preferată de dăunători.

Cum recunoști și controlezi infestarea

Potrivit specialiștilor în grădinărit, afidele apar de regulă în colonii dense și pot avea culori variate — verde, negru, maro sau roz — în funcție de specie. Acestea se localizează frecvent pe vârfurile lăstarilor și pe mugurii tineri, unde țesuturile sunt mai fragile.

„Afidele tind să se grupeze în colonii și sunt cel mai des întâlnite pe creșterile noi ale plantelor”, explică experta în îngrijirea plantelor Tessa Cobley, de la Ladybird Plantcare.

Metode ecologice de combatere a afidelor

Pe lângă utilizarea plantelor repelente, grădinarii sunt încurajați să sprijine prezența prădătorilor naturali ai afidelor, precum buburuzele sau crisopidele. Aceste insecte contribuie semnificativ la reducerea populațiilor de dăunători.

În cazul infestărilor reduse, se recomandă și metode mecanice simple, cum ar fi jetul de apă aplicat direct pe plante sau îndepărtarea manuală a lăstarilor afectați pentru a limita răspândirea.

„Cu puțină atenție și intervenții ecologice, afidele pot fi ținute sub control fără a afecta echilibrul natural al grădinii”, subliniază Cobley.

Practici, precum eliminarea manuală a dăunătorilor sau atragerea păsărilor care consumă insecte sunt, de asemenea, recomandate de grădinari experimentați. Aceste metode contribuie la menținerea unui ecosistem echilibrat și la protejarea plantelor pe termen lung, potrivit countryliving.com.