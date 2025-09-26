Soluția minune pentru casa ta. 14 moduri de utilizare în gospodărie

Este astfel un produs multifuncțional indispensabil pentru curățarea și întreținerea locuinței.

Ce este WD-40

WD înseamnă „Deplasarea apei”, fiind necesar pentru îndepărtarea ruginii. Însă este eficient și la degresare, deoarece este un lubrifiant dizolvat într-un solvent. A fost nevoie de 40 de iterații pentru a obține formula perfectă (de unde și WD-40), dar, ca un magician, compania din spatele acestui produs miraculos nu își dezvăluie secretele și nu spune lumii exact ce conține WD-40. Este un mister, dar funcționează ca un vis.

Chiar dacă nu este sigură ce conține, chimista Alexis Rochester spune că WD-40 este una dintre „invențiile sale chimice preferate din toate timpurile”. Este util în toată casa și chiar și în curte, spune ea.

Însă există unele cazuri în care WD-40 nu ar trebui utilizat. Ține acest spray departe de aparatele cu surse de căldură și de contactul cu alimentele deoarece este inflamabil și necomestibil. În afară de asta, casa este zona predilectă a WD-40.

Utilizări ale WD-40 în gospodăria ta

Scârțâitul ușilor

Funcția caracteristică a WD-40 este lubrifierea balamalelor care scârțâie. Pulverizează-l pe balamale care scârțâie pentru a face deschiderea și închiderea mai line și mai silențioase. Dacă problema este că balamaua este acoperită cu murdărie sau praf, WD-40 poate rezolva și acest lucru.

Reziduuri lipicioase

Banda adezivă, reziduurile de autocolante, etichetele și guma de mestecat nu rezistă la WD-40. Pulverizează puțin pentru a îndepărta orice reziduuri lipicioase sau pentru a facilita detașarea a ceva ce a fost lipit.

Oțel inoxidabil

Oțelul inoxidabil nu poate fi curățat cu niciun detergent. Curăță electrocasnicele cu WD-40, care poate lustrui și proteja oțelul inoxidabil. Toate acele amprente enervante vor dispărea pur și simplu.

Îndepărtează petele

În mod normal, petele de grăsime pot fi un coșmar , însă o singură picătură de sos de roșii pe bluza preferată sau o scurgere de cerneală pe covorul alb poate fi catastrofală. WD-40 face curățarea acestor mizerii aproape prea ușoară.

„Este cu siguranță foarte bun pentru petele de grăsime”, este de acord Rochester. „L-am folosit și pe lucruri care au o substanță ceroasă, cum ar fi creioanele colorate și rujul. Funcționează foarte bine pentru asta.”

Curățarea uneltelor

Pulverizează WD-40 pentru a îndepărta murdăria și praful de pe uneltele de atelier și de pe cele de grădinărit. De asemenea, va preveni ruginirea, dar WD-40 nu va deteriora plantele dacă este folosit pe unelte.

„WD-40 este sigur pentru orice tip de uneltă de grădină deoarece se evaporă destul de repede”, spune Rochester, „așa că nu trebuie să vă faceți griji că ar putea afecta plantele.”

Repelent pentru dăunători

Pe lângă funcțiile sale de curățare, WD-40 va alunga și viespile, melcii și limacșii.

„WD-40 nu prezintă exact formula sa dar conține uleiuri minerale despre care se știe că resping insectele”, explică Rochester. „Una dintre modalitățile prin care îl folosesc este pe plantele din ghiveci. Dacă îl pulverizați în jurul unei plante în ghiveci, uleiul mineral va împiedica insectele să vină în acea zonă.”

Plante artificiale

Pe lângă faptul că ține târâtoarele departe de plantele reale, plantele artificiale pot beneficia și ele de WD-40. Pulverizați puțin și lustruiți cu o cârpă sau o lavetă pentru a face frunzele plantelor artificiale să strălucească, dând iluzia că sunt reale.

Mobilier de exterior

Ruginirea mobilierului de exterior este o poveste veche. Acoperiți piesele de fier cu WD-40 pentru a preveni rugina și a menține confortul zonelor de locuit în aer liber.

Zgârieturile de pe gresie

Suprafețele de gresie, marmură și linoleum sunt frumoase dar proprietarii de case le pot evita din cauza temerilor de ciobire și zgârieturi. WD-40 nu poate repara complet sau preveni aceste lucruri. Însă, poate camufla aspectul oricăror zgârieturi, astfel încât să vă puteți etala podelele și blaturile fără griji.

WD-40 nu trebuie ingerat și nu trebuie pulverizat pe suprafețele unde preparați mâncarea.

Piulițe și șuruburi

Asemenea modului în care funcționează pe balamalele ușilor, WD-40 poate fi util și pentru lubrifierea piulițelor, șuruburilor, precum și a șuruburilor și cuielor care trebuie îndepărtate. Pe lângă ungerea pieselor pentru a le face mai ușor de scos, produsul va ajuta la prevenirea formării ruginii.

Protejează argintul

WD-40 poate proteja de pete și argintul bunicii. Totuși, așa cum a sfătuit Rochester, nu pune WD-40 pe nimic care va intra în contact direct cu alimentele. Din acest motiv, tacâmurile și platourile de servire din argint nu pot fi reparate cu WD-40. Folosește-l în schimb sfeșnicele și ramele de tablouri de epocă.

Petele de vopsea

Vopsirea poate provoca o adevărată mizerie atunci când dungi și picături rătăcite aterizează pe mânere, butoane și clanțe. Aplică WD-40 pe toate accesoriile înainte de a scoate pensula și va fi excepțional de ușor să ștergeți orice mizerie.

Ține veverițele departe de hrănitoarele pentru păsări

Veverițele intră în hrănitoarele penru păsări, indiferent dacă trebuie să se cațere, să cadă sau să sară pentru a ajunge acolo. Acoperă orice stâlpi, precum și partea de sus a hrănitoarelor pentru păsări cu WD-40, astfel încât veverițele să alunece imediat.

Mașina de tuns iarba

Un strat de WD-40 va proteja piesele mașinii de tuns iarba de rugină și coroziune. Aplicarea acestuia pe lamă poate, de asemenea, împiedica lipirea ierbii, potrivit aol.com.



