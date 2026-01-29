Tipuri de iasomie: principalele specii și diferențele dintre ele

Iasomia este una dintre cele mai iubite plante decorative din lume, apreciată pentru florile sale delicate și parfumul intens, adesea asociat cu relaxarea, romantismul și eleganța. Deși mulți cred că există un singur tip de iasomie, în realitate sunt zeci de specii, fiecare cu particularități distincte.

Botanic, iasomia face parte din genul Jasminum și include peste 200 de specii, cultivate atât ca plante de grădină, cât și ca plante de interior sau sursă pentru parfumuri și ceaiuri.

1. Iasomia albă (Jasminum officinale)

Cea mai cunoscută și răspândită specie

flori albe, mici, stelate

parfum puternic, dulce

înflorește din primăvară până toamna

plantă cățărătoare sau arbust

Este iasomia clasică, folosită frecvent în parfumuri, ceaiuri aromate și grădini ornamentale. Este considerată simbolul purității și iubirii.

2. Iasomia de Madagascar (Stephanotis floribunda)

Iasomia de interior, elegantă

flori albe, cerate

parfum intens, dar mai fin

plantă de interior sau seră

preferă lumină indirectă

Deși nu este o iasomie „adevărată” din punct de vedere botanic, este cunoscută sub acest nume. Este foarte populară în buchetele de mireasă.

3. Iasomia arabă (Jasminum sambac)

Iasomia orientală, extrem de parfumată

flori albe, uneori duble

parfum foarte intens, persistent

înflorește mai ales vara

preferă climă caldă

Este folosită tradițional în ceaiul de iasomie, mai ales în Asia. Parfumul ei este mai profund și mai senzual decât al iasomiei albe clasice.

4. Iasomia galbenă (Jasminum nudiflorum)

Iasomia de iarnă

flori galbene, fără parfum

înflorește iarna sau la începutul primăverii

arbust rezistent la frig

Este apreciată mai ales pentru culoare, nu pentru parfum. Înfrumusețează grădinile în perioadele în care alte plante sunt inactive.

5. Iasomia de noapte (Cestrum nocturnum)

Parfumul care se simte după apus

flori mici, verzui-albicioase

parfum extrem de puternic noaptea

plantă sensibilă la frig

Nu este o iasomie adevărată, dar este celebră pentru mirosul său intens nocturn, care poate umple o curte întreagă.

6. Iasomia stelată (Trachelospermum jasminoides)

Iasomia cățărătoare rezistentă

flori albe, în formă de stea

parfum plăcut, moderat

frunze veșnic verzi

Ideală pentru garduri, pergole și fațade, fiind mai rezistentă decât alte specii și ușor de întreținut.

7. Iasomia roz (Jasminum polyanthum)

Iasomia cu boboci roz

boboci roz, flori albe

parfum dulce

înflorește abundent primăvara

Este foarte decorativă și spectaculoasă, preferată în grădini și pe terase.

Care este cea mai parfumată iasomie?

Jasminum sambac – cea mai intens parfumată

Cestrum nocturnum – miros foarte puternic, mai ales noaptea

Jasminum officinale – echilibrată și plăcută

Iasomia nu este o singură plantă, ci o familie întreagă de specii, fiecare cu farmecul ei: unele sunt parfumate, altele decorative, unele de grădină, altele de interior. Alegerea tipului potrivit depinde de spațiu, climă și scop – estetic, aromatic sau simbolic.