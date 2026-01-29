Tipuri de iasomie: principalele specii și diferențele dintre ele

Iasomia este una dintre cele mai iubite plante decorative din lume, apreciată pentru florile sale delicate și parfumul intens, adesea asociat cu relaxarea, romantismul și eleganța. Deși mulți cred că există un singur tip de iasomie, în realitate sunt zeci de specii, fiecare cu particularități distincte.
Botanic, iasomia face parte din genul Jasminum și include peste 200 de specii, cultivate atât ca plante de grădină, cât și ca plante de interior sau sursă pentru parfumuri și ceaiuri.
1. Iasomia albă (Jasminum officinale)
Cea mai cunoscută și răspândită specie
flori albe, mici, stelate
parfum puternic, dulce
înflorește din primăvară până toamna
plantă cățărătoare sau arbust
Este iasomia clasică, folosită frecvent în parfumuri, ceaiuri aromate și grădini ornamentale. Este considerată simbolul purității și iubirii.
2. Iasomia de Madagascar (Stephanotis floribunda)
Iasomia de interior, elegantă
flori albe, cerate
parfum intens, dar mai fin
plantă de interior sau seră
preferă lumină indirectă
Deși nu este o iasomie „adevărată” din punct de vedere botanic, este cunoscută sub acest nume. Este foarte populară în buchetele de mireasă.
3. Iasomia arabă (Jasminum sambac)
Iasomia orientală, extrem de parfumată
flori albe, uneori duble
parfum foarte intens, persistent
înflorește mai ales vara
preferă climă caldă
Este folosită tradițional în ceaiul de iasomie, mai ales în Asia. Parfumul ei este mai profund și mai senzual decât al iasomiei albe clasice.
4. Iasomia galbenă (Jasminum nudiflorum)
Iasomia de iarnă
flori galbene, fără parfum
înflorește iarna sau la începutul primăverii
arbust rezistent la frig
Este apreciată mai ales pentru culoare, nu pentru parfum. Înfrumusețează grădinile în perioadele în care alte plante sunt inactive.
5. Iasomia de noapte (Cestrum nocturnum)
Parfumul care se simte după apus
flori mici, verzui-albicioase
parfum extrem de puternic noaptea
plantă sensibilă la frig
Nu este o iasomie adevărată, dar este celebră pentru mirosul său intens nocturn, care poate umple o curte întreagă.
6. Iasomia stelată (Trachelospermum jasminoides)
Iasomia cățărătoare rezistentă
flori albe, în formă de stea
parfum plăcut, moderat
frunze veșnic verzi
Ideală pentru garduri, pergole și fațade, fiind mai rezistentă decât alte specii și ușor de întreținut.
7. Iasomia roz (Jasminum polyanthum)
Iasomia cu boboci roz
boboci roz, flori albe
parfum dulce
înflorește abundent primăvara
Este foarte decorativă și spectaculoasă, preferată în grădini și pe terase.
Care este cea mai parfumată iasomie?
Jasminum sambac – cea mai intens parfumată
Cestrum nocturnum – miros foarte puternic, mai ales noaptea
Jasminum officinale – echilibrată și plăcută
Iasomia nu este o singură plantă, ci o familie întreagă de specii, fiecare cu farmecul ei: unele sunt parfumate, altele decorative, unele de grădină, altele de interior. Alegerea tipului potrivit depinde de spațiu, climă și scop – estetic, aromatic sau simbolic.