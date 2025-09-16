Ce este triptofanul și de ce avem nevoie de el pentru a fi fericiți

Deși este cunoscut mai ales pentru legătura sa cu somnul și relaxarea, rolul său în corp este mult mai complex.
Ce este triptofanul
Triptofanul este unul dintre cei 9 aminoacizi esențiali necesari pentru sinteza proteinelor. Are un rol crucial în:
-
producerea serotoninei – neurotransmițător responsabil pentru starea de bine și echilibrul emoțional;
-
formarea melatoninei – hormonul care reglează ciclul somn-veghe;
-
sinteza niacinei (vitamina B3) – importantă pentru metabolismul energetic și sănătatea pielii.
La ce folosește triptofanul
Beneficiile triptofanului sunt multiple și dovedite științific:
-
Îmbunătățește somnul – prin creșterea nivelului de melatonină;
-
Reduce anxietatea și depresia ușoară – prin stimularea producției de serotonină;
-
Sprijină sănătatea musculară – fiind parte din structura proteinelor;
-
Îmbunătățește concentrarea – echilibrul serotoninei ajută la menținerea clarității mentale;
-
Sustine metabolismul energetic – prin rolul său în formarea vitaminei B3.
Unde găsim triptofan
Triptofanul se găsește în mod natural în alimente bogate în proteine:
-
Curcan și pui – surse excelente, mai ales pieptul;
-
Pește – somon, ton, sardine;
-
Ouă – în special albușul;
-
Lactate – iaurt, brânză, lapte;
-
Leguminoase – linte, năut, soia;
-
Nuci și semințe – migdale, semințe de dovleac, susan;
-
Cereale integrale – ovăz, orez brun, quinoa;
-
Ciocolată neagră – un bonus delicios pentru serotonină.
Sfat practic: pentru a maximiza absorbția triptofanului, consumă aceste alimente alături de carbohidrați complecși (orez, pâine integrală). Aceștia ajută la transportul triptofanului în creier.
Când e indicată suplimentarea
De obicei, o alimentație echilibrată asigură suficient triptofan. Totuși, în caz de insomnie cronică, anxietate sau depresie, medicul poate recomanda suplimente de triptofan sau 5-HTP (precursorul serotoninei).
Atenție: nu lua suplimente fără recomandarea medicului, mai ales dacă urmezi deja tratament cu antidepresive.