Ce este triptofanul și de ce avem nevoie de el pentru a fi fericiți

de Andreea Tiron    |    16 Sep 2025   •   09:45
Sursa foto: Jurnalul

Triptofanul este un aminoacid esențial, adică organismul nostru nu îl poate produce singur și trebuie să îl obținem din alimentație.

Deși este cunoscut mai ales pentru legătura sa cu somnul și relaxarea, rolul său în corp este mult mai complex.

Ce este triptofanul

Triptofanul este unul dintre cei 9 aminoacizi esențiali necesari pentru sinteza proteinelor. Are un rol crucial în:

  • producerea serotoninei – neurotransmițător responsabil pentru starea de bine și echilibrul emoțional;

  • formarea melatoninei – hormonul care reglează ciclul somn-veghe;

  • sinteza niacinei (vitamina B3) – importantă pentru metabolismul energetic și sănătatea pielii.

La ce folosește triptofanul

Beneficiile triptofanului sunt multiple și dovedite științific:

Unde găsim triptofan

Triptofanul se găsește în mod natural în alimente bogate în proteine:

  • Curcan și pui – surse excelente, mai ales pieptul;

  • Pește – somon, ton, sardine;

  • Ouă – în special albușul;

  • Lactate – iaurt, brânză, lapte;

  • Leguminoase – linte, năut, soia;

  • Nuci și semințe – migdale, semințe de dovleac, susan;

  • Cereale integrale – ovăz, orez brun, quinoa;

  • Ciocolată neagră – un bonus delicios pentru serotonină.

Sfat practic: pentru a maximiza absorbția triptofanului, consumă aceste alimente alături de carbohidrați complecși (orez, pâine integrală). Aceștia ajută la transportul triptofanului în creier.

Când e indicată suplimentarea

De obicei, o alimentație echilibrată asigură suficient triptofan. Totuși, în caz de insomnie cronică, anxietate sau depresie, medicul poate recomanda suplimente de triptofan sau 5-HTP (precursorul serotoninei).

Atenție: nu lua suplimente fără recomandarea medicului, mai ales dacă urmezi deja tratament cu antidepresive.

