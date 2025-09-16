Ce este triptofanul și de ce avem nevoie de el pentru a fi fericiți

Deși este cunoscut mai ales pentru legătura sa cu somnul și relaxarea, rolul său în corp este mult mai complex.

Ce este triptofanul

Triptofanul este unul dintre cei 9 aminoacizi esențiali necesari pentru sinteza proteinelor. Are un rol crucial în:

producerea serotoninei – neurotransmițător responsabil pentru starea de bine și echilibrul emoțional;

formarea melatoninei – hormonul care reglează ciclul somn-veghe;

sinteza niacinei (vitamina B3) – importantă pentru metabolismul energetic și sănătatea pielii.

La ce folosește triptofanul

Beneficiile triptofanului sunt multiple și dovedite științific:

Îmbunătățește somnul – prin creșterea nivelului de melatonină;

Reduce anxietatea și depresia ușoară – prin stimularea producției de serotonină;

Sprijină sănătatea musculară – fiind parte din structura proteinelor;

Îmbunătățește concentrarea – echilibrul serotoninei ajută la menținerea clarității mentale;

Sustine metabolismul energetic – prin rolul său în formarea vitaminei B3.

Unde găsim triptofan

Triptofanul se găsește în mod natural în alimente bogate în proteine:

Curcan și pui – surse excelente, mai ales pieptul;

Pește – somon, ton, sardine;

Ouă – în special albușul;

Lactate – iaurt, brânză, lapte;

Leguminoase – linte, năut, soia;

Nuci și semințe – migdale, semințe de dovleac, susan;

Cereale integrale – ovăz, orez brun, quinoa;

Ciocolată neagră – un bonus delicios pentru serotonină.

Sfat practic: pentru a maximiza absorbția triptofanului, consumă aceste alimente alături de carbohidrați complecși (orez, pâine integrală). Aceștia ajută la transportul triptofanului în creier.

Când e indicată suplimentarea

De obicei, o alimentație echilibrată asigură suficient triptofan. Totuși, în caz de insomnie cronică, anxietate sau depresie, medicul poate recomanda suplimente de triptofan sau 5-HTP (precursorul serotoninei).

Atenție: nu lua suplimente fără recomandarea medicului, mai ales dacă urmezi deja tratament cu antidepresive.