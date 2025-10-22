Ce spune Nostradamus despre 2025: Un final de an tulburător?!

Scrierile medicului francez suscită astfel imaginația oamenilor, fiind asociate cu previziuni despre evenimente majore din istorie, iar cea legată de sfârșitul anului 2025 ridică semne de întrebare și stârnește temeri.

Ce spun vechile profeții

În faimoasa sa operă Les Prophéties, Nostradamus nu indică date exacte, ci lasă texte interpretabile. Presupusa predicție despre 2025 vorbește despre presupuse violențe și conflicte, folosind simboluri astrologice.

„Când Marte își va urma calea printre stele, sânge uman va stropi sanctuarul. Trei focuri se ridică din părțile estice, în timp ce vestul își pierde lumina în tăcere”, scrie acesa.

Planeta Marte simbolizează în astrologie războiul, acțiunea, energia și masculinitatea dar și curajul și pasiunea, iar „cele trei focuri din est” ar putea indica noi crize sau războaie dar și ridicarea țărilor din această regiune. „Vestul își pierde lumina” poate însemna decăderea țărilor occidentale.

Pe lângă atenționările privind conflictele, Nostradamus ar fi sugerat o posibilă „minge de foc” din spațiu care ar putea lovi Pământul și faptu că Anglia ar putea fi grav afectată de conflictele europene, potrivit dcnews.ro.

Însă acestea sunt doar interpretări, nu fapte concrete. Prioritară rămâne urmărirea atentă a evoluțiilor globale și speranța că cele mai sumbre scenarii nu se vor materializa.