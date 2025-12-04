Cea mai importantă regulă pentru câinele tău. Trebuie să o aplici din prima zi!

Asigurarea că animalul tău de companie crește în mediul potrivit și oferirea unei structuri suficiente sunt esențiale. Meglijarea acestui lucru poate duce la probleme mai târziu, notează dailyrecord.uk.

Regula pe care trebuie să o respecți

Will Atherton, specialist în comportament canin, cu aproape un milion de urmăritori pe TikTok, a folosit platforma de socializare pentru a împărtăși un sfat vital pentru noii proprietari de câini. Se pare că există o regulă pe care trebuie să o respectați atunci când creșteți un câine.

Deși este aproape imposibil să nu vrei să petreci fiecare moment cu noul tău cățeluș, este esențial să-i acorzi ocazional puțin timp singur.

Acest lucru îl ajută să se obișnuiască să fie singur de la o vârstă fragedă, ceea ce este vital pentru dezvoltarea sa ulterioară.

Nu trebuie să fie nimic drastic. Ar putea fi încurajat să tragă pui de somn singur sau lăsarea acasă când ieși la cumpărături.

Începe acest lucru din prima zi, altfel cățelușul tău ar putea dezvolta anxietate de separare.

„A-i învăța să petreacă timp singuri este în regulă. Trebuie să ai un plan și să-l implementezi”, spune Will.

Dacă este executat corect din prima zi, câinele tău va „ști cum să se liniștească și să fie un companion canin relaxat, calm și cu bune maniere”, potrivit lui Will.

Totuși, dacă nu ai urmat aceste sfaturi până acum, nu-ți face griji, nu este prea târziu.

Modalități de a-ți ajuta câinele să devină independent

-Măriți treptat timpul petrecut singur

-Încurajați joaca solo

-Evitați atenția constantă

-Stabiliți rutine

-Învățați comenzi de „așezare” sau „ridicare”

-Recompensați comportamentul bun

-Exersarea duce la perfecțiune!