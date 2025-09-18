5 Deserturi de toamnă cu pere: Aromă și răsfăț

Fructele suculente și parfumate se transformă în deserturi rafinate, perfecte pentru zilele răcoroase. Iată cinci idei delicioase de deserturi cu pere, ușor de preparat acasă.

1. Tartă cu pere și frangipane

O tartă clasică franțuzească, perfectă pentru un weekend în familie.

Ingrediente: aluat fraged, migdale măcinate, unt, zahăr, ouă, pere feliate.

Preparare: întinde aluatul într-o tavă, umple cu crema de migdale, așază perele feliate și coace până devine aurie. Rezultatul este o tartă elegantă, fină și aromată.

2. Pere coapte cu miere și scorțișoară

Desert simplu, rapid și plin de savoare.

Ingrediente: pere bine coapte, miere, scorțișoară, nuci mărunțite.

Preparare: taie perele în jumătăți, așază-le într-un vas termorezistent, stropește cu miere și presară scorțișoară. Coace 20-25 de minute și servește calde, cu iaurt grecesc sau înghețată de vanilie.

3. Crumble de pere cu fulgi de ovăz

Un desert rustic, ideal pentru serile de toamnă.

Ingrediente: pere tăiate cubulețe, zahăr brun, unt, făină, fulgi de ovăz, scorțișoară.

Preparare: amestecă perele cu zahăr și condimente, așază-le într-o tavă, apoi adaugă deasupra amestecul de ovăz și unt. Coace până devine crocant și auriu.

4. Pandișpan pufos cu pere

O prăjitură simplă, de casă, pe care o poți face chiar și într-o zi aglomerată.

Ingrediente: ouă, zahăr, făină, praf de copt, pere feliate.

Preparare: prepară compoziția de pandișpan, toarnă într-o tavă și așază perele deasupra. Coace până devine pufos și auriu.

5. Cheesecake cu pere caramelizate

Un desert elegant și răsfățător.

Ingrediente: biscuiți digestivi, unt, cremă de brânză, ouă, zahăr, pere, zahăr caramel.

Preparare: pregătește baza din biscuiți și unt, adaugă crema de brânză și coace. Separat, caramelizează perele și așază-le deasupra cheesecake-ului răcit.

Sfaturi de Servire

Adaugă un strop de sirop de arțar sau vanilie pentru un plus de aromă.

Servește deserturile calde cu înghețată de vanilie sau frișcă pentru un contrast delicios.

Pentru un efect festiv, presară deasupra nuci prăjite sau fistic mărunțit.

Aceste deserturi cu pere sunt perfecte pentru a aduce mirosul de toamnă în bucătărie și pentru a impresiona familia și prietenii.