5 Rețete de burgeri savuroși de făcut acasă: De la clasic la gourmet

Fie că preferi clasicul cu carne de vită, o variantă mai sănătoasă cu pui sau chiar una vegetariană, poți să-ți transformi bucătăria într-un mic bistro.

1. Burger clasic cu vită și cheddar

Ingrediente:

500 g carne tocată de vită (cu 15-20% grăsime)

sare și piper

4 chifle pufoase

4 felii de cheddar

salată verde, felii de roșii, ceapă roșie Citește pe Antena3.ro Un tânăr de 23 de ani și-a construit singur o casă cu 3.000 de euro și ce a găsit prin pădure

sos burger sau maioneză

Preparare:

Formează 4 chiftele din carne, condimentează cu sare și piper. Gătește-le pe grătar sau tigaie grill, câte 3-4 minute pe fiecare parte (în funcție de cât de bine făcute le dorești). Așază cheddar-ul pe fiecare chiftea în ultimele 30 de secunde pentru a se topi. Montează burgerul cu salată, roșii și sos.

2. Burger cu pui și sos de iaurt

Ingrediente:

500 g carne tocată de pui

1 ou

2 linguri pesmet

1 cățel de usturoi zdrobit

sare, piper, oregano

iaurt grecesc, zeamă de lămâie, mărar tocat

Preparare:

Amestecă ingredientele și formează 4 chiftele. Gătește-le pe grătar până devin aurii. Pentru sos, combină iaurtul cu lămâie și mărar. Servește cu castraveți feliați și frunze de salată într-o chiflă prăjită ușor.

3. Burger vegetarian cu năut

Ingrediente:

1 conservă năut scurs

1 morcov mic ras

2 linguri făină de ovăz

1 linguriță boia dulce

sare, piper, usturoi pudră

chifle integrale

avocado și baby spanac pentru servire

Preparare:

Pasează năutul și amestecă-l cu restul ingredientelor. Formează chiftele și prăjește-le în tigaie cu puțin ulei până devin crocante. Servește cu felii de avocado și salată proaspătă.

4. Burger BBQ cu bacon crocant

Ingrediente:

500 g carne de vită

sare, piper

8 felii bacon

4 felii cașcaval afumat

sos BBQ

Preparare:

Prăjește baconul până devine crocant. Gătește burgerii, adaugă cașcavalul topit și baconul deasupra. Servește cu sos BBQ și ceapă caramelizată pentru un gust intens.

5. Burger gourmet cu brânză cu mucegai

Ingrediente:

500 g carne de vită

sare, piper

100 g brânză cu mucegai albastru (gorgonzola)

rucola și ceapă roșie

sos de muștar cu miere

Preparare:

Gătește burgerii, apoi adaugă brânza deasupra pentru a se topi ușor. Servește cu rucola, ceapă roșie și sosul dulce-picant.

Tip: Folosește chifle proaspete și prăjește-le ușor pe partea tăiată pentru o textură mai bună. Pune sosul pe partea inferioară a chiflei ca să nu se înmoaie prea repede.