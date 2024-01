Alternative la făina de grâu: quinoa, amarantul și hrișca

Multe dintre aceste semințe sunt anterioare grâului modern cu mii de ani și făina poate fi folosită fără mari complicații în anumite produse coapte. Se pare chiar cu ceva beneficii pentru organism.

Chiar și atunci când vorbim despre făina obișnuită de grâu avem mai multe opțiuni, iar acestea se completează bine cu tipurile de făină din cereale antice despre care am vorbit deja. În plus, pentru cei care au restricții la gluten, există câteva soluții, dacă vor să își prepare singuri biscuiți, brioșe sau alte produse ce includ făină.

Dar mai există o categorie de făinuri, pentru noi probabil destul de recentă, dar la nivel de istorie a umanității foarte veche. Este vorba de făina măcinată din pseudocereale. Și aceasta poate fi folosită cu succes în bucătărie, uneori exact așa cum o cumpărăm, alteori în combinație cu făina obișnuită. Nu este recomandată dacă vrem să avem acei cozonaci enormi de sărbători pe care îi știm bine, dar sunt o sumedenie de alte minunății pe care le putem prepara. Dar s-a dovedit un succes atunci când vine vorba de paste. Și așa au apărut pastele fără gluten!

Pe scurt, deși des pomenite la capitolul cereale, quinoa, amarantul și hrișca NU sunt cereale, fiind vorba de o altă familie decât gramineele. Și asta nu doar pentru că arată diferit și semințele lor nu cresc în spice, ci și pentru caracteristicile lor aparte: sunt bogate în proteine şi uleiuri vegetale și nu conţin gluten.

Făina de quinoa

Are o umiditate de 11,2% umiditate, 13,5% proteină brută, 9,5% fibre brute și 58,3% carbohidrați. În plus, are un conținut scăzut de glucoză și fructoză. Quinoa are, de asemenea, o capacitate mare de absorbție a apei.

Poate fi folosită fără a fi combinată cu făina obișnuită în:

Clătite

Vafe

Biscuiți & Crackers

Brownie & brioșe

Aluat de pizza

Pâine!

Batoane proteice

Pentru îngroșarea ciorbelor sau sosurilor

Făină de amarant

În mod natural fără gluten, conține toți cei nouă aminoacizi esențiali și lizină, o proteină care lipsește în majoritatea cerealelor. Amarantul este o sursă bună de fier, magneziu și fosfor.

Este potrivită în special pentru pâine nedospită (pita) sau tortilla, unde poate fi folosită ca ingredient principal. Pentru pâine cu drojdie sau alte produse dospite, făinurile de amarant trebuie amestecate cu făina de grâu. Rezultă o pâine mai bogată în proteine, recomandată copiilor. Este mai potrivită în combinațiile sărate, dar și pentru a îngroșa sosuri și supe/ciorbe. În principiu poate înlocui făina de grâu în proporție de 25%, dar poate ajunge până la 50%, dacă vorbim despre aluat nedospit.

Cele mai bune combinații:

Clătite

Aluat de pizza

Chifle ceva mai dense (scones)

Banana bread

Crackers

Turte

Făina de hrișcă

Are o valoare nutritivă bună și un gust deosebit care adaugă complexitate. În mod tradițional, este folosit în clătite, tăiței și pâine nedospită în Asia, Europa de Est și Statele Unite. Este, de asemenea, fără gluten, are o aromă dulce ce te duce cu gândul spre nucă, și este ușor amară. De obicei este folosită în combinație cu alte făinuri.

Se pare că biscuiții dulci/fursecurile făcute cu 40% făină de hrișcă sunt mai bune decât cei cu 100% făină de grâu din punct de vedere al culorii, aspectului, texturii și chiar și gustului. De asemenea, pâinea fără gluten cu hrișcă și făină de orez a primit recenzii mai bune decât pâinea cu amidon de cartofi și făină de orez. Dacă vreți să o folosiți în rețete, în principiu poate înlocuit făina de grâu în proporție de 30%.

Cele mai bune combinații: