de Andreea Tiron    |    09 Aug 2025   •   07:40
Compot de piersici aromat. Trucuri pentru un gust de neuitat

Compotul de piersici este una dintre cele mai delicioase și populare metode de conservare a fructelor pentru iarnă.

Este aromat, dulce, ușor de pregătit și poate fi savurat ca desert sau băutură răcoritoare. Iată cum să prepari compot de piersici în casă, fără conservanți, într-un mod natural și sănătos.

Ingrediente pentru compot de piersici (pentru 4 borcane de 800 ml):

  • 2 kg de piersici coapte, dar ferme

  • 800 g de zahăr

  • 2 litri de apă

  • Zeama de la o jumătate de lămâie (opțional, pentru un gust mai fresh și prevenirea oxidării)

  • Frunze de mentă sau vanilie (opțional, pentru aromă suplimentară)

Mod de preparare:

1. Spală și pregătește piersicile

Spală bine piersicile sub jet de apă rece. Dacă vrei un compot mai fin, poți să le opărești 30 de secunde și să le decojești. Taie-le în jumătăți sau sferturi și scoate sâmburii.

2. Sterilizează borcanele

Spală borcanele și capacele cu apă fierbinte și detergent. Le poți steriliza în cuptor (la 120°C timp de 15 minute) sau fierbându-le într-o oală cu apă.

3. Prepară siropul

Într-o oală mare, fierbe cei 2 litri de apă împreună cu zahărul. Amestecă până când zahărul se dizolvă complet. Lasă siropul să dea în clocot 2-3 minute, apoi oprește focul.

4. Umple borcanele

Așază bucățile de piersici în borcane, fără a le îndesa prea tare. Toarnă siropul fierbinte peste fructe, până aproape de gura borcanului. Dacă dorești, adaugă câteva picături de zeamă de lămâie sau o frunză de mentă/puțină vanilie.

5. Închide și fierbe borcanele

Închide bine borcanele cu capacele. Așază-le într-o oală mare, pe un prosop, și adaugă apă cât să ajungă la 3/4 din înălțimea borcanelor. Fierbe-le (la bain-marie) timp de 20-25 de minute din momentul în care apa începe să clocotească.

6. Răcire și depozitare

După fierbere, scoate borcanele și lasă-le să se răcească lent, acoperite cu o pătură. După răcire completă, verifică să fie bine sigilate. Păstrează-le într-un loc răcoros și întunecat.

Cum se consumă compotul de piersici

  • Ca băutură răcoritoare – cu gheață, în zilele călduroase

  • Ca desert – simplu sau cu frișcă, înghețată ori griș cu lapte

  • În prăjituri sau tarte – piersicile din compot sunt excelente pentru copturi

  • În smoothie-uri – pentru un plus de dulceață naturală

Sfaturi utile:

  • Alege piersici ferme, nu foarte moi – își păstrează mai bine textura în compot

  • Poți înlocui zahărul cu miere, pentru o variantă mai naturală

  • Piersicile pot fi combinate cu alte fructe, precum caise sau cireșe amare, pentru arome unice

Compotul de piersici – simplu, natural și delicios

Prepararea compotului de piersici acasă este o metodă excelentă de a păstra gustul verii în borcane. Cu ingrediente puține și naturale, obții un desert sau o băutură care bucură toată familia, oricând în timpul anului.

