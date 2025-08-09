Compot de piersici aromat. Trucuri pentru un gust de neuitat

Este aromat, dulce, ușor de pregătit și poate fi savurat ca desert sau băutură răcoritoare. Iată cum să prepari compot de piersici în casă, fără conservanți, într-un mod natural și sănătos.
Ingrediente pentru compot de piersici (pentru 4 borcane de 800 ml):
-
2 kg de piersici coapte, dar ferme
-
800 g de zahăr
-
2 litri de apă
-
Zeama de la o jumătate de lămâie (opțional, pentru un gust mai fresh și prevenirea oxidării)
-
Frunze de mentă sau vanilie (opțional, pentru aromă suplimentară)
Mod de preparare:
1. Spală și pregătește piersicile
Spală bine piersicile sub jet de apă rece. Dacă vrei un compot mai fin, poți să le opărești 30 de secunde și să le decojești. Taie-le în jumătăți sau sferturi și scoate sâmburii.
2. Sterilizează borcanele
Spală borcanele și capacele cu apă fierbinte și detergent. Le poți steriliza în cuptor (la 120°C timp de 15 minute) sau fierbându-le într-o oală cu apă.
3. Prepară siropul
Într-o oală mare, fierbe cei 2 litri de apă împreună cu zahărul. Amestecă până când zahărul se dizolvă complet. Lasă siropul să dea în clocot 2-3 minute, apoi oprește focul.
4. Umple borcanele
Așază bucățile de piersici în borcane, fără a le îndesa prea tare. Toarnă siropul fierbinte peste fructe, până aproape de gura borcanului. Dacă dorești, adaugă câteva picături de zeamă de lămâie sau o frunză de mentă/puțină vanilie.
5. Închide și fierbe borcanele
Închide bine borcanele cu capacele. Așază-le într-o oală mare, pe un prosop, și adaugă apă cât să ajungă la 3/4 din înălțimea borcanelor. Fierbe-le (la bain-marie) timp de 20-25 de minute din momentul în care apa începe să clocotească.
6. Răcire și depozitare
După fierbere, scoate borcanele și lasă-le să se răcească lent, acoperite cu o pătură. După răcire completă, verifică să fie bine sigilate. Păstrează-le într-un loc răcoros și întunecat.
Cum se consumă compotul de piersici
-
Ca băutură răcoritoare – cu gheață, în zilele călduroase
-
Ca desert – simplu sau cu frișcă, înghețată ori griș cu lapte
-
În prăjituri sau tarte – piersicile din compot sunt excelente pentru copturi
-
În smoothie-uri – pentru un plus de dulceață naturală
Sfaturi utile:
-
Alege piersici ferme, nu foarte moi – își păstrează mai bine textura în compot
-
Poți înlocui zahărul cu miere, pentru o variantă mai naturală
-
Piersicile pot fi combinate cu alte fructe, precum caise sau cireșe amare, pentru arome unice
Compotul de piersici – simplu, natural și delicios
Prepararea compotului de piersici acasă este o metodă excelentă de a păstra gustul verii în borcane. Cu ingrediente puține și naturale, obții un desert sau o băutură care bucură toată familia, oricând în timpul anului.