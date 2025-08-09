Compot de piersici aromat. Trucuri pentru un gust de neuitat

Este aromat, dulce, ușor de pregătit și poate fi savurat ca desert sau băutură răcoritoare. Iată cum să prepari compot de piersici în casă, fără conservanți, într-un mod natural și sănătos.

Ingrediente pentru compot de piersici (pentru 4 borcane de 800 ml):

2 kg de piersici coapte, dar ferme

800 g de zahăr

2 litri de apă

Zeama de la o jumătate de lămâie (opțional, pentru un gust mai fresh și prevenirea oxidării)

Frunze de mentă sau vanilie (opțional, pentru aromă suplimentară)

Mod de preparare:

1. Spală și pregătește piersicile

Spală bine piersicile sub jet de apă rece. Dacă vrei un compot mai fin, poți să le opărești 30 de secunde și să le decojești. Taie-le în jumătăți sau sferturi și scoate sâmburii.

2. Sterilizează borcanele

Spală borcanele și capacele cu apă fierbinte și detergent. Le poți steriliza în cuptor (la 120°C timp de 15 minute) sau fierbându-le într-o oală cu apă.

3. Prepară siropul

Într-o oală mare, fierbe cei 2 litri de apă împreună cu zahărul. Amestecă până când zahărul se dizolvă complet. Lasă siropul să dea în clocot 2-3 minute, apoi oprește focul.

4. Umple borcanele

Așază bucățile de piersici în borcane, fără a le îndesa prea tare. Toarnă siropul fierbinte peste fructe, până aproape de gura borcanului. Dacă dorești, adaugă câteva picături de zeamă de lămâie sau o frunză de mentă/puțină vanilie.

5. Închide și fierbe borcanele

Închide bine borcanele cu capacele. Așază-le într-o oală mare, pe un prosop, și adaugă apă cât să ajungă la 3/4 din înălțimea borcanelor. Fierbe-le (la bain-marie) timp de 20-25 de minute din momentul în care apa începe să clocotească.

6. Răcire și depozitare

După fierbere, scoate borcanele și lasă-le să se răcească lent, acoperite cu o pătură. După răcire completă, verifică să fie bine sigilate. Păstrează-le într-un loc răcoros și întunecat.

Cum se consumă compotul de piersici

Ca băutură răcoritoare – cu gheață, în zilele călduroase

Ca desert – simplu sau cu frișcă, înghețată ori griș cu lapte

În prăjituri sau tarte – piersicile din compot sunt excelente pentru copturi

În smoothie-uri – pentru un plus de dulceață naturală

Sfaturi utile:

Alege piersici ferme, nu foarte moi – își păstrează mai bine textura în compot

Poți înlocui zahărul cu miere, pentru o variantă mai naturală

Piersicile pot fi combinate cu alte fructe, precum caise sau cireșe amare, pentru arome unice

Compotul de piersici – simplu, natural și delicios

Prepararea compotului de piersici acasă este o metodă excelentă de a păstra gustul verii în borcane. Cu ingrediente puține și naturale, obții un desert sau o băutură care bucură toată familia, oricând în timpul anului.