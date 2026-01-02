x close
Cum să congelezi carnea: Semne că NU mai poate fi consumată

de Redacția Jurnalul    |    02 Ian 2026   •   21:00
Sursa foto: Max Vakhtbovycn/ pexels.com/Specialiștii avertizează să eviți recongelarea cărnii și verifică etichetele.

Congelarea la -18°C păstrează carnea proaspătă luni întregi dar ambalajul ermetic și decongelarea lentă în frigider sunt esențiale pentru gust, textură și siguranță.

Ambalată în pungi speciale și etichetarea datei, carnea rezistă fără bacterii, dar cristalele mari de gheață le strică fibrele, potrivit hellotaste.ro.

Durate de congelare recomandate

  • Vită (tăieturi mari): 6-12 luni.

  • Porc: 4-6 luni (gătit/mezeluri: mai mult).

  • Pui: 9-12 luni (gătit: 4-6 luni).

  • Pește/fructe de mare: 3-6 luni (conținut ridicat de apă).

Când să arunci carnea

  • Miros: acru, neplăcut.

  • Culoare: cenușie, verde, pete întunecate/maronii persistente.

  • Textură: lipicioasă, vâscoasă, peliculă umedă.

  • Gust/textură alterată: riscuri de toxiinfecție.

 

Subiecte în articol: congelare carne
