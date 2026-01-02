Cum să congelezi carnea: Semne că NU mai poate fi consumată

Specialiștii avertizează să eviți recongelarea și verifică etichetele.
Ambalată în pungi speciale și etichetarea datei, carnea rezistă fără bacterii, dar cristalele mari de gheață le strică fibrele, potrivit hellotaste.ro.
Durate de congelare recomandate
-
Vită (tăieturi mari): 6-12 luni.
-
Porc: 4-6 luni (gătit/mezeluri: mai mult).
-
Pui: 9-12 luni (gătit: 4-6 luni).
-
Pește/fructe de mare: 3-6 luni (conținut ridicat de apă).
Când să arunci carnea
-
Miros: acru, neplăcut.
-
Culoare: cenușie, verde, pete întunecate/maronii persistente.
-
Textură: lipicioasă, vâscoasă, peliculă umedă.
-
Gust/textură alterată: riscuri de toxiinfecție.