Cum să congelezi carnea: Semne că NU mai poate fi consumată

Sursa foto: Max Vakhtbovycn/ pexels.com/Specialiștii avertizează să eviți recongelarea cărnii și verifică etichetele.

Congelarea la -18°C păstrează carnea proaspătă luni întregi dar ambalajul ermetic și decongelarea lentă în frigider sunt esențiale pentru gust, textură și siguranță.