Cum să prepari rapid pâine delicioasă cu usturoi și cremă de brânză

Rețetă coreeană

Ingrediente

Pâine umplută

6 chifle albe mici

300 g cremă de brânză

60 g zahăr pudră

1 linguriță extract de vanilie.

Sos de usturoi

120 g unt

6 căței usturoi

2 ouă

2 linguri pătrunjel verde tocat foarte fin

½ linguriță sare

½ linguriță zahăr.

Mod de preparare

Chiflele albe mici se taie în segmente ca o floare fără a le despica complet. Se umplu apoi cu o cremă de brânză, amestecată cu zahăr pudră și extract de vanilie, creând un contrast spectaculos între interiorul dulce și exteriorul crocant, potrivit hellotaste.ro.

Sosul se prepară din unt topit cu usturoi pasat, ouă, pătrunjel tocat, sare și zahăr. Se ung chflele și se pun în cuptor, pe hârtie de copt, la 180°C, circa 15-20 de minute.

Exteriorul devine crocant și parfumat, iar interiorul rămâne moale. Populară în Coreea de Sud, rețeta depășește granițele ca aperitiv de familie, însoțitor pentru supe sau fripturi – se rupe ușor cu mâna și își recapătă prospețimea la reîncălzire.