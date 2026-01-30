x close
de Redacția Jurnalul    |    30 Ian 2026   •   18:00
Cum să prepari rapid pâine delicioasă cu usturoi și cremă de brânză
Sursa foto: Chflele coreene cu sos de usturoi și cremă de brânză sunt perfecte la micul dejun.

Pâinea coreeană cu usturoi și cremă de brânză ne cucerește prin gustul și texura unice.

Rețetă coreeană

Ingrediente 

Pâine umplută

  • 6 chifle albe mici
  • 300 g cremă de brânză
  • 60 g zahăr pudră
  • 1 linguriță extract de vanilie.

Sos de usturoi

  • 120 g unt
  • 6 căței usturoi
  • 2 ouă
  • 2 linguri pătrunjel verde tocat foarte fin
  • ½ linguriță sare
  • ½ linguriță zahăr.

Mod de preparare

Chiflele albe mici se taie în segmente ca o floare fără a le despica complet. Se umplu apoi cu o cremă de brânză, amestecată cu zahăr pudră și extract de vanilie, creând un contrast spectaculos între interiorul dulce și exteriorul crocant, potrivit hellotaste.ro. 

Sosul se prepară din unt topit cu usturoi pasat, ouă, pătrunjel tocat, sare și zahăr. Se ung chflele și se pun în cuptor, pe hârtie de copt, la 180°C, circa 15-20 de minute. 

Exteriorul devine crocant și parfumat, iar interiorul rămâne moale. Populară în Coreea de Sud, rețeta depășește granițele ca aperitiv de familie, însoțitor pentru supe sau fripturi – se rupe ușor cu mâna și își recapătă prospețimea la reîncălzire.

 

Subiecte în articol: paine usturoi brănză retete
