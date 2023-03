Cum vă place? Plăcintă de post cu mere și nuci

Cumvaplace.ro: Am ales să pregătim o plăcintă de post cu mere, să împăcăm toate preferințele. Merele folosite au fost foarte dulci, astfel că nu a fost nevoie să mai adăugăm zahăr în compoziție, așa că vă recomandăm să le gustați și decideți apoi dacă puneți sau nu zahăr. Ce am mai face în plus ar fi să punem ceva mai multe mere, undeva spre jumătate de kilogram.

Bucăți 20

Timp preparare 15 minute

Timp gătire 30 minute

Timp total 45 minute

INGREDIENTE

1 kg mere

1 pachet de foi de plăcintă

150 g nuci măcinate

2 plicuri de zahăr vanilinat

1 lingură de scorțișoară

Ulei de floarea-soarelui

Zahăr pentru presărat deasupra

CUM SĂ FACEȚI

Radeți merele (cu tot cu coajă) și le stoarceți de zeamă cum vă e mai ușor.

Adăugați peste ele nucile măcinate și zahărul vanilat.

Ungeți tava de copt cu puțin ulei și așezați 6-7 foi, unse fiecare cu grăsime.

Puneți jumătate din compoziția de mere, 2 foi unse, restul de mere și din nou foi. Tăiați plăcinta în pătrate potrivit de mari.

Presărați zahăr și dați la cuptor, la 180 de grade pentru 30 de minute.

REȚETĂ VIDEO

Plăcintă de post cu mere și nuci