Dulceață de gutui ca la bunica: rețeta clasică pas cu pas

Rețeta tradițională are farmecul ei – simplă, dar cu secrete ce fac diferența între o dulceață obișnuită și una cu adevărat de neuitat.

Ingrediente (rețeta clasică de gospodină):

1 kg gutui curățate și tăiate bucățele

1 kg zahăr (bunica folosea mereu aceeași cantitate de zahăr ca de fruct)

300 ml apă

1 lămâie (suc + coajă rasă fin)

1 mână de nuci întregi sau jumătăți (opțional)

Pașii de preparare:

1. Alegerea gutuilor

Bunica spunea mereu: „Să fie galbene și grele, că-s pline de rod bun”. Gutuile trebuie să fie coapte, parfumate și ferme.

2. Curățarea și tăierea

Se spală bine de puf, apoi se taie cuburi mici. Trucul bunicii: se pun imediat în apă cu zeamă de lămâie ca să nu-și piardă culoarea.

3. Siropul

Se pune zahărul cu apa pe foc, până se leagă un sirop limpede. Ca să știe că e gata, bunica înmuia o linguriță și lăsa o picătură să cadă pe farfurie: dacă picătura stă „bob”, siropul e bun.

4. Fierberea gutuilor

Se adaugă bucățile de gutui și se lasă să fiarbă la foc mic. Culoarea începe să devină aurie, apoi roșcată. Aici era secretul bunicii: nu amesteca prea mult, doar scutura ușor oala ca să nu zdrobești fructele.

5. Aromatizarea

Pe lângă sucul de lămâie, bunica punea și coajă rasă fin, pentru un parfum intens. Iar la sfârșit, adăuga câteva nuci întregi – „să fie și crocantă, și dulce”.

6. Îmbutelierea

Se pune fierbinte în borcane, se închid ermetic și se acoperă cu pături groase până a doua zi, ca să se răcească încet și să se păstreze bine.

Sfaturi de la bunica:

„Nu lăsa dulceața să fiarbă în grabă, că se arde siropul și se înnegrește.”

„Nu sufla peste oală și nu o descoperi prea des, că se strică legătura siropului.”

„Ține borcanele la răcoare, în pivniță sau cămară, să le găsești bune și la Crăciun.”

Rezultatul?

O dulceață de gutui cu bucățele translucide, parfum intens și culoare roșu-aurie, exact ca odinioară.