Top 5 greșeli când depozitezi alimente în frigider. Ce NU trebuie să pui niciodată în ușa frigiderului

De ce ușa frigiderului nu este potrivită pentru toate alimentele

Conform USDA, frigiderul trebuie să mențină o temperatură de maximum 4°C. Totuși, ușa este zona cea mai expusă la variații termice de fiecare dată când este deschisă. Din acest motiv, nu toate produsele sunt sigure în acest spațiu, potrivit Eating Well.

1. Laptele – cea mai mare greșeală de depozitare

Unde să NU pui laptele

Mulți păstrează laptele în ușa frigiderului, dar aceasta este cea mai caldă zonă. Temperaturile variabile accelerează alterarea.

Unde se păstrează corect laptele

Experții de la U.S. Dairy recomandă depozitarea laptelui pe raftul din spate, unde aerul este cel mai rece și constant.

2. Ouăle – suportul din ușă nu este sigur

Greșeala comună

Frigiderele au adesea un raft special pentru ouă în ușă, dar acesta este expus la variații mari de temperatură.

Cum depozitezi corect ouăle

Potrivit American Egg Board, ouăle trebuie ținute pe rafturile interioare, în cartonul original, pentru a preveni pierderea de umiditate și absorbția mirosurilor.

3. Carnea și puiul crud – pericol de contaminare

De ce nu se păstrează în ușă

Carnea crudă și puiul eliberează sucuri care pot contamina alte alimente. În plus, temperatura din ușă nu este suficient de rece pentru a preveni riscurile.

Unde să ții carnea crudă

Cel mai sigur loc este raftul de jos al frigiderului, în recipiente închise ermetic sau bine înfoliate.

4. Fructele și legumele – au nevoie de sertare speciale

Greșeala frecventă

Mulți pun fructele și legumele în ușă pentru acces rapid. Însă aici ele se strică mai repede.

Soluția corectă

Sertarele crisper sunt create special pentru depozitarea fructelor și legumelor, cu umiditate controlată:

Umiditate scăzută – pentru fructe.

Umiditate ridicată – pentru legume.

5. Brânza – își pierde calitatea în ușa frigiderului

De ce să NU pui brânza în ușă

Fluctuațiile de temperatură afectează textura și gustul brânzei.

Unde să păstrezi brânza

Cel mai bun loc este sertarul special pentru brânzeturi și mezeluri, unde circulă aer rece uniform, fără risc de îngheț.

Ce poți depozita în siguranță în ușa frigiderului

Nu toate produsele sunt interzise aici. Ușa frigiderului este ideală pentru: