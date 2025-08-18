Top 5 greșeli când depozitezi alimente în frigider. Ce NU trebuie să pui niciodată în ușa frigiderului

De ce ușa frigiderului nu este potrivită pentru toate alimentele
Conform USDA, frigiderul trebuie să mențină o temperatură de maximum 4°C. Totuși, ușa este zona cea mai expusă la variații termice de fiecare dată când este deschisă. Din acest motiv, nu toate produsele sunt sigure în acest spațiu, potrivit Eating Well.
1. Laptele – cea mai mare greșeală de depozitare
Unde să NU pui laptele
Mulți păstrează laptele în ușa frigiderului, dar aceasta este cea mai caldă zonă. Temperaturile variabile accelerează alterarea.
Unde se păstrează corect laptele
Experții de la U.S. Dairy recomandă depozitarea laptelui pe raftul din spate, unde aerul este cel mai rece și constant.
2. Ouăle – suportul din ușă nu este sigur
Greșeala comună
Frigiderele au adesea un raft special pentru ouă în ușă, dar acesta este expus la variații mari de temperatură.
Cum depozitezi corect ouăle
Potrivit American Egg Board, ouăle trebuie ținute pe rafturile interioare, în cartonul original, pentru a preveni pierderea de umiditate și absorbția mirosurilor.
3. Carnea și puiul crud – pericol de contaminare
De ce nu se păstrează în ușă
Carnea crudă și puiul eliberează sucuri care pot contamina alte alimente. În plus, temperatura din ușă nu este suficient de rece pentru a preveni riscurile.
Unde să ții carnea crudă
Cel mai sigur loc este raftul de jos al frigiderului, în recipiente închise ermetic sau bine înfoliate.
4. Fructele și legumele – au nevoie de sertare speciale
Greșeala frecventă
Mulți pun fructele și legumele în ușă pentru acces rapid. Însă aici ele se strică mai repede.
Soluția corectă
Sertarele crisper sunt create special pentru depozitarea fructelor și legumelor, cu umiditate controlată:
-
Umiditate scăzută – pentru fructe.
-
Umiditate ridicată – pentru legume.
5. Brânza – își pierde calitatea în ușa frigiderului
De ce să NU pui brânza în ușă
Fluctuațiile de temperatură afectează textura și gustul brânzei.
Unde să păstrezi brânza
Cel mai bun loc este sertarul special pentru brânzeturi și mezeluri, unde circulă aer rece uniform, fără risc de îngheț.
Ce poți depozita în siguranță în ușa frigiderului
Nu toate produsele sunt interzise aici. Ușa frigiderului este ideală pentru:
-
Condimente și sosuri – ketchup, maioneză, muștar, sosuri asiatice.
-
Dressinguri pentru salate – rezistă până la 2 luni după deschidere.
-
Băuturi răcoritoare – apă, sucuri, bere sau energizante.