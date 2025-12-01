Mănâncă sănătos în decembrie! Păstârnacul, vedeta bucătăriei

Totuși, chiar și în plin sezon al sărbătorilor, o alimentație echilibrată este posibilă — mai ales dacă te bazezi pe ingredientele de sezon bogate în vitamine și nutrienți.

În această perioadă, legumele și fructele de iarnă devin vedetele meselor calde, aromate și sănătoase: dovleacul plin de beta-caroten, broccoli-ul, varza de Bruxelles, kale-ul, cartofii dulci, merișoarele, perele și rodia. Tot acum este și momentul ideal pentru citrice, astfel că portocalele și lămâile pot fi folosite în deserturi, dressinguri sau băuturi reconfortante, scrie catine.ro.

Potrivit specialiștilor citați de platforma culinară BBC.co.uk, luna decembrie poate fi surprinzător de ofertantă pentru cine își dorește o dietă echilibrată, chiar dacă varietatea de ingrediente nu este la fel de generoasă ca în restul anului.

Varza de Bruxelles – clasicul mesei de iarnă

Fie că o iubești, fie că o eviți, varza de Bruxelles nu lipsește din meniurile festive britanice. Devine cu adevărat delicioasă atunci când este combinată cu pancetta, bacon sau castane, iar câteva trucuri simple o pot păstra proaspătă mai mult timp.

Dacă ai cumpărat prea multă, o poți reutiliza într-o rețetă rapidă precum „bubble and squeak”, perfectă pentru a valorifica resturile.

Castanele – aroma iernii

Castanele coapte sunt simbolul sezonului rece, dar pot fi folosite mult mai versatil. Ele oferă gust și textură preparatelor festive, inclusiv variantelor vegetariene de Crăciun, precum prăjitura de nuci. Platforma culinară AmbitiousKitchen.com recomandă folosirea lor și în garnituri, alături de varză de Bruxelles și bacon crocant.

Merișoarele – mici, aromate și perfecte pentru orice

Merișoarele sunt asociate în mod tradițional cu masa de Crăciun, însă pot fi integrate și în alte preparate: brioșe, sosuri dulci-acrișoare, deserturi sau chiar mâncăruri sărate pe bază de curcan. Sunt versatile, pline de antioxidanți și perfecte pentru rețetele de sezon.

Păstârnacul – ideal pentru supe și garnituri

Dacă ai cumpărat prea mult păstârnac, nu e niciun motiv de îngrijorare. Se potrivește excelent în supe cremoase de iarnă, piureuri, fripturi sau mixuri de legume la cuptor. Este dulceag, hrănitor și își păstrează aroma chiar și în preparate simple.

Decembrie poate fi sănătoasă și delicioasă

Chiar dacă tentațiile culinare sunt peste tot, luna decembrie poate fi perioada perfectă pentru mese calde, bogate în nutrienți și pline de savoare. Cu puțină imaginație în bucătărie și ingrediente de sezon, te poți bucura de preparate gustoase fără să renunți la echilibrul alimentar.