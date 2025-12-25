Orez de munte, o rețetă spaniolă pentru masa în familie

Rețeta sa, prezentată în rubrica Cosas de casa, combină ingredientele rustice cu detalii rafinate, oferind o experiență culinară reconfortantă, perfectă pentru mesele de familie.

Parfumul rustic al bucătăriei montane spaniole

Jordi Roca insistă asupra câtorva etape esențiale pentru un rezultat autentic. Prăjirea usturoiului conferă o bază aromată care dictează gustul final. Rețeta este versatilă: poți adăuga ciuperci, sparanghel sau chiar fructe de mare, în funcție de preferințe și sezon.

Flambarea cu alcool (rachiu, whisky sau coniac) adaugă complexitate gustului, iar raportul între lichid și orez este crucial: trei părți lichid la o parte de orez. Ultimul detaliu surprinzător este arderea ușoară a unor frunze de rozmarin sau oregano, care dau parfumul rustic specific bucătăriei montane spaniole.

Rețetă de orez de munte

Se pregătește baza aromatică: usturoi, ceapă și ulei de măsline.

Se adaugă costiță de porc, cârnați de casă și cârnați negri, care se sotează până capătă o culoare aurie.

Se adaugă ceapa tocată și roșia rasă, apoi se deglasează cu alcool și se toarnă supă caldă.

Se adaugă orezul și se fierbe la foc mediu timp de 12 minute, apoi se ridică flacăra pentru două minute și se reduce din nou pentru încă zece.

Se finalizează cu cârnații negri, oregano și rozmarin, iar la final se aromatizează cu ierburi arse sub capac.

Beneficii nutriționale

Orezul rămâne una dintre cele mai sănătoase cereale, o sursă excelentă de carbohidrați, fibre și minerale. În combinație cu proteinele din carne și grăsimile esențiale ale uleiului de măsline, acest preparat devine o masă completă, echilibrată și gustoasă, notează dcnews.ro.

Orezul de munte al lui Jordi Roca nu este doar o rețetă, ci o poveste despre familie, tradiție și bucuria de a găti împreună, reinterpretând spiritul culinar spaniol într-un mod simplu, savuros și plin de căldură.