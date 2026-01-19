Paste cu cârnați, rețeta autentică italiană pe care trebuie să o încerci

În Italia, acest fel de mâncare se regăsește mai ales în regiunile centrale, precum Lazio și Toscana, unde se folosesc cârnați proaspeți (salsiccia), fără afumătură, cu carne de porc bine condimentată.

Aceasta este rețeta tradițională, așa cum se gătește în multe case italiene — fără smântână, fără sosuri grele, dar cu aromă intensă și echilibru perfect.

Ingrediente (2–3 porții)

300 g paste (rigatoni, penne sau fusilli – pastele scurte sunt ideale)

250–300 g cârnați italienești proaspeți (salsiccia, neafumați)

2 linguri ulei de măsline extravirgin

1 ceapă mică sau 1 șalotă (tocată fin)

1 cățel de usturoi (opțional)

150 ml vin alb sec

300 g roșii pasate sau roșii decojite zdrobite

sare (cu moderație)

piper negru proaspăt măcinat

fulgi de chili (opțional)

Parmigiano Reggiano sau Pecorino Romano, pentru servire

frunze de busuioc sau pătrunjel (opțional)

Cum se fac pastele cu cârnați, pas cu pas

1. Pregătirea cârnaților

Scoate carnea din membrană și rupe-o cu mâna în bucăți mici. Acesta este un pas esențial în rețeta originală — cârnații nu se taie felii, ci se desfac pentru a se rumeni uniform și a da gust sosului.

2. Sotarea bazei aromatice

Într-o tigaie largă, încălzește uleiul de măsline la foc mediu. Adaugă ceapa și gătește-o lent, 5–6 minute, până devine translucidă. Dacă folosești usturoi, adaugă-l la final, doar pentru 30 de secunde.

3. Gătirea cârnaților

Adaugă carnea de cârnați și rumenește-o bine, amestecând constant, până capătă o culoare aurie. Acesta este momentul în care se construiește gustul profund al preparatului.

4. Deglazarea cu vin

Toarnă vinul alb și lasă-l să fiarbă 2–3 minute, până când alcoolul se evaporă complet. Sosul trebuie să rămână parfumat, nu acid.

5. Sosul de roșii

Adaugă roșiile pasate, un praf de piper și, dacă îți place, puțin chili. Lasă sosul să fiarbă la foc mic 15–20 de minute, până se leagă. Gustă înainte de a adăuga sare — cârnații sunt deja bine condimentați.

Pastele – regula de aur italiană

Fierbe pastele al dente, în multă apă cu sare (ca apa de mare). Păstrează o cană din apa în care au fiert pastele.

Scurge pastele și adaugă-le direct peste sos. Amestecă energic 1–2 minute, adăugând puțină apă de la paste dacă este nevoie. Acest pas ajută sosul să se lege perfect de paste — un truc esențial în bucătăria italiană.

Servire corectă, ca în Italia

Servește pastele imediat, cu Parmigiano Reggiano sau Pecorino Romano ras, piper proaspăt și, eventual, câteva frunze de busuioc. Nu adăuga smântână — în rețeta originală nu se folosește.

Sfaturi importante de la italieni

Folosește cârnați proaspeți, neafumați – afumătura schimbă complet profilul rețetei

Nu exagera cu usturoiul

Sosul trebuie să fie simplu, nu încărcat

Pastele și sosul se termină de gătit împreună, nu separat

Pastele cu cârnați, în varianta lor originală italiană, sunt un exemplu perfect de mâncare reconfortantă, rapidă și extrem de gustoasă. Cu ingrediente simple și respectarea câtorva reguli de bază, obții un preparat autentic, exact ca într-o trattorie din Italia.