Rețete de sezon. Cum să prepari dulceață de coacăze negre

Coacăzele negre sunt recunoscute pentru conținutul ridicat de vitamina C și aroma lor puternică, iar sub formă de dulceață își păstrează caracterul distinct chiar și după fierbere.

În multe familii, prepararea dulcețurilor reprezintă un obicei tradițional al verii. Fructele proaspăt culese sunt sortate cu atenție, spălate și transformate în conserve aromate, păstrate apoi pentru sezonul rece.

Rețetă de coacăze negre

Un avantaj important al coacăzelor negre este conținutul natural de pectină, ceea ce permite obținerea unei consistențe legate fără adaosuri suplimentare.

Ingrediente

600 g coacăze negre proaspete

400 g zahăr

sucul de la ½ lămâie

50 ml apă

Mod de preparare

Coacăzele se aleg cu grijă, se îndepărtează impuritățile, apoi se spală bine și se lasă la scurs.

Fructele se pun într-o cratiță cu fund gros, împreună cu apa, și se încălzesc la foc mediu până încep să se înmoaie și să lase suc.

Se adaugă zahărul treptat, amestecând până la dizolvarea completă. După omogenizare, compoziția se fierbe la foc ușor mai intens.

Se adaugă sucul de lămâie, iar preparatul se lasă la fiert aproximativ 25–30 de minute. Pe parcurs, spuma formată se îndepărtează pentru a obține o dulceață limpede și lucioasă.

Consistența se verifică prin testul picăturii pe o farfurie rece: dacă siropul se leagă, dulceața este gata.

Preparatul fierbinte se toarnă în borcane sterilizate, care se închid ermetic, apoi se întorc cu capacul în jos pentru câteva minute și se lasă la răcit lent, acoperite.

Trucuri pentru o dulceață reușită

Specialiștii în gastronomie casnică recomandă folosirea fructelor foarte proaspete, culese recent, pentru un gust intens și autentic.

De asemenea, o cantitate moderată de fructe în vas asigură o fierbere uniformă și o consistență corectă.

Sucul de lămâie contribuie atât la echilibrarea gustului, cât și la păstrarea culorii și la conservare.

Cum se consumă

Dulceața de coacăze negre poate fi consumată simplu, pe pâine prăjită cu unt, sau utilizată ca umplutură pentru prăjituri, tarte și biscuiți.

Se potrivește foarte bine cu iaurt, brânzeturi proaspete sau deserturi precum cheesecake. O combinație populară este și cea cu înghețată de vanilie, unde gustul acrișor completează perfect dulceața desertului.

În unele bucătării europene, dulceața este servită chiar și alături de preparate din carne, datorită profilului său aromat complex, potrivit a1.ro.

Cum se păstrează

Borcanele se depozitează într-un loc răcoros, uscat și ferit de lumină. În condiții corecte de conservare, dulceața își păstrează calitatea până la un an. După deschidere, se recomandă păstrarea la frigider și consumarea în câteva săptămâni.