Potrivit cumvaplace.ro, dacă din ouăle rămase am pregătit rapid o salată foarte gustoasă, din cozonac am pregătit un alt desert. Cum am făcut, în 10 minute, cea mai grozavă savarină din cozonac vedeți în rețeta video de mai jos.

INGREDIENTE

1 cozonac

2 cutii mici de smântână pentru frișcă

1 pliculeț de zahăr vanilat (sau un strop de esență de vanilie)

Dulceața preferată

Pentru sirop

400 ml apă

200 g zahăr

2 batoane de scorțișoară

Coajă de portocală/lămâie

CUM SĂ FACEȚI

Pentru sirop, puneți apa cu zahărul, scorțișoara și coaja de portocală/lămâie într-un vas potrivit, pe foc. Lăsați să dea un clocot și dați-l deoparte să se răcească.

Între timp, feliați cozonacul și bateți smântâna pentru frișcă cu aroma de vanilie.

Așezați feliile de cozonac pe farfurii, însiropați-le din abundență și, cu ajutorul unui poș, ornați-le cu frișcă.

Noi am pus deasupra dulceață de vișine, dar o puteți înlocui cu ciocolată rasă sau căpșuni proaspete, cum vă place.

REȚETĂ VIDEO