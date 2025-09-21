Secretul pastramei de oaie: Cum o prepari acasă, ca la stână

Preparată corect, pastrama are o aromă intensă, fragedă și suculentă. Iată cum să o faci acasă, pas cu pas, așa cum o făceau bunicii noștri.

Ingrediente necesare

Carne de oaie – pulpă, spată sau coaste, 3-4 kg

Sare grunjoasă – 40-50 g la fiecare kg de carne

Piper negru – măcinat proaspăt

Cimbru uscat – 2 linguri

Usturoi – 1 căpățână zdrobită

Foi de dafin – 3-4 bucăți

Boia dulce sau iute – după preferință

Vin roșu sec – 200 ml (opțional, pentru marinadă)

Etapele de preparare

1. Porționarea și sărarea

Taie carnea în bucăți groase de 4-5 cm. Freacă bine fiecare bucată cu sare grunjoasă.

2. Maturarea în sare

Așază bucățile de carne într-un vas de ceramică sau inox, presară condimentele (piper, cimbru, foi de dafin) și usturoiul zdrobit între straturi. Acoperă vasul și lasă la rece (5-10°C) timp de 4-5 zile.

3. Desărarea

Scoate carnea, clătește ușor sub jet de apă rece și las-o la scurs 2-3 ore.

4. Uscarea

Atârnă bucățile de carne într-un loc răcoros și aerisit, ferit de soare, 1-2 zile. Dacă vrei o pastramă mai intensă, o poți lăsa la zvântat până la 4-5 zile.

5. Afumarea (opțional)

Pentru un gust mai puternic, afumă pastrama la fum rece, câteva ore, folosind lemn de fag.

Cum gătim pastrama

La grătar – metoda clasică: frige pastrama pe jar încins, întorcând des, până devine rumenă și suculentă.

La tigaie – prăjește în untură sau ulei, acoperind tigaia cu un capac, pentru a se pătrunde bine.

La cuptor – așază carnea într-o tavă, adaugă puțin vin roșu și acoperă cu folie; gătește la 180°C aproximativ 1,5 ore, apoi descoperă pentru a se rumeni.

Sfaturi utile

Alege carne de oaie tânără, pentru un gust mai delicat.

Nu grăbi maturarea – cele câteva zile la sare dau frăgezimea și aroma specifice.

Servește pastrama fierbinte, cu mămăligă, mujdei de usturoi și un pahar de vin roșu.

Pastrama de oaie pregătită acasă are avantajul că poți controla ingredientele și intensitatea condimentelor. Rezultatul este un preparat autentic, cu gust tradițional, perfect pentru mesele de toamnă.