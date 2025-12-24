Tradiția românească din Ajunul Crăciunului, contestată de Biserică. Părintele Vasile Ioana: „ „Nu mâncați de dulce!””

Pomana porcului nu ar trebui să aibă loc în post, astfel că trebuie așteptat până după Liturghia de Crăciun pentru a consuma alimente de origine animală.

Ce spune Biserica despre pomana porcului

Potrivit preotului, perioada Ajunului este de îngrânare trupească și pregătire spirituală, iar obiceiul „pomana porcului”, consumat înainte de Crăciun, nu are fundament în rânduiala bisericească.

„Ajunare înseamnă post. Nu sărbătoriți Crăciunul înainte de Crăciun!”, spune părintele Vasile Ioana, potrivit dcnews.ro.

Acesta le recomandă credincioșilor să respecte postul și să consume alimente "de dulce" după Liturghia de Crăciun.

„Nu mâncarea ne face fericiți, ci Dumnezeu. De El avem nevoie pentru a fi fericiți. Iubirea autentică ne face fericiți”, a mai spus părintele, îndemnând la respectarea rânduielilor bisericești.

Recomandările medicilor

Și medicul Doru Negru, specialist în diabet și boli interne, atrage atenția asupra moderației în consumarea preparatelor tradiționale. Acesta afirmă că alimentele specifice „pomanei porcului” pot fi consumate, ideal de Crăciun, însă în cantități limitate.

„Cantitează contează. Adică putem să mâncăm carne în untură, cârnați, slănină, lebăr, tobă etc, dar atenție! Să nu depășim 100 de grame”, a explicat medicul. El subliniază că excesul de alimente, mai ales în perioada sărbătorilor, poate avea efecte negative asupra sănătății.

Atât reprezentanții Bisericii, cât și medicii recomandă echilibru, respectarea corectă a tradițiilor și moderație în alimentație, în perioada sărbătorilor de iarnă.