Zacusca de pește din Delta Dunării: rețeta autentică, pas cu pas

de Andreea Tiron    |    05 Oct 2025   •   08:20
Când te plimbi pe malurile Dunării sau pe canale, aroma de pește proaspăt și legume coapte se împletește firesc cu tradiția culinară locală.

În acest cadru, zacusca de pește apare ca o variantă autentică și inedită: combină gustul bogat al peștelui cu dulceața legumelor. Dacă vrei să aduci puțin din spiritul Deltei în cămara ta, această rețetă este o alegere excelentă.

Câțiva pași pregătitori & considerente

  • Alegerea peștelui: se recomandă un pește cu carne fermă (somn, caras, crap etc.) pentru a nu se desface complet în procesul de gătire. 

  • Coacerea legumelor: vinetele, ardeii și gogoșarii copți sunt baza texturii și a parfumului. 

  • Eliminarea oaselor: peștele se fierbe și se curăță bine — eventual osisoarele mici se înmoaie în otet sau prin fierbere prelungită. 

  • Gătirea lentă: zacusca se fierbe până când legumele și peștele se armonizează, iar uleiul apare la suprafață — semn că s-a legat bine.

Rețetă inspirată din Delta Dunării

Ingrediente (pentru ~ 8-10 borcane medii)

  • ~ 2,5-3 kg pește (fileuri, fără cap și coadă) 

  • 1,5 kg ceapă 

  • 0,5 kg morcovi

  • 1 kg ardei copți (capia sau gogoșari) 

  • 1 kg vinete coapte (opțional, unele rețete includ) 

  • ~ 750 g bulion sau roșii pasate 

  • ~ 250-400 ml ulei (în funcție de consistența dorită) 

  • Sare, piper, foi de dafin

  • (Opțional) otet — unele rețete adaugă puțin pentru echilibru 

Mod de preparare

  1. Fierberea peștelui

    • Pune peștele într-o oală cu apă cât să-l acopere, adaugă sare, foi de dafin și, dacă vrei, puțin otet. 

    • Fierbe până când carnea se desprinde de pe oase. 

    • Scoate peștele și, după ce s-a răcit suficient, curăță-l de oase și rupe-l în bucăți mici sau pasează-l ușor, în funcție de textura dorită. 

  2. Pregătirea legumelor

    • Coace vinetele, ardeii și gogoșarii până când coaja se desprinde ușor.

    • Curăță legumele de coajă, cotor și semințe, apoi toacă sau pasează după preferință.

    • Călește ceapa tocată mărunt în ulei, până devine translucida și ușor aurie.

    • Adaugă morcovii rași și amestecă până se înmoaie.

  3. Asamblarea 

    • În cratiță mare, adaugă legumele coapte + ceapa și morcovii căliți.

    • Adaugă bulionul / roșiile pasate și lasă să fiarbă la foc mic până când compoziția începe să se lege.

    • În momentul când zacusca capătă consistență, adaugă peștele curățat. Amestecă cu grijă, să nu zdrobești bucățile prea mult.

    • Condimentează cu sare, piper și adaugă foile de dafin.

  4. Finalizarea & sterilizarea

    • Când zacusca este gata (uleiul apare la suprafață), toarn-o fierbinte în borcane sterilizate.

    • Înfiletează bine capacele și fierbe borcanele într-o baie de apă (bain-marie) ~ 30 minute pentru sigilare.

    • Scoate-le fierbinți, așază-le între pături și lasă-le să se răcească lent.

Sfaturi și variații

  • Unele variante locale numesc această rețetă „zacuscă din fitofag” (cu pește fitofag). 

  • În loc de fierbere normală, unii fac procesul la cuptor acoperit (cu folie), pentru a evita lipirea și a obține o legătură mai bună. 

  • Ajustează cantitatea de ulei în funcție de cât de bogată vrei să fie zacusca.

  • Dacă vrei un gust mai acrișor, poți adăuga puțin otet spre final.

Subiecte în articol: Zacuscă de pește retete traditionale
