Zacusca de pește din Delta Dunării: rețeta autentică, pas cu pas

În acest cadru, zacusca de pește apare ca o variantă autentică și inedită: combină gustul bogat al peștelui cu dulceața legumelor. Dacă vrei să aduci puțin din spiritul Deltei în cămara ta, această rețetă este o alegere excelentă.
Câțiva pași pregătitori & considerente
-
Alegerea peștelui: se recomandă un pește cu carne fermă (somn, caras, crap etc.) pentru a nu se desface complet în procesul de gătire.
-
Coacerea legumelor: vinetele, ardeii și gogoșarii copți sunt baza texturii și a parfumului.
-
Eliminarea oaselor: peștele se fierbe și se curăță bine — eventual osisoarele mici se înmoaie în otet sau prin fierbere prelungită.
-
Gătirea lentă: zacusca se fierbe până când legumele și peștele se armonizează, iar uleiul apare la suprafață — semn că s-a legat bine.
Rețetă inspirată din Delta Dunării
Ingrediente (pentru ~ 8-10 borcane medii)
-
~ 2,5-3 kg pește (fileuri, fără cap și coadă)
-
1,5 kg ceapăCitește pe Antena3.roAfară plouă și e frig? Află cât te-ar costa o casă în paradis. Românii se înghesuie să cumpere proprietăți în Zanzibar și Dubai
-
0,5 kg morcovi
-
1 kg ardei copți (capia sau gogoșari)
-
1 kg vinete coapte (opțional, unele rețete includ)
-
~ 750 g bulion sau roșii pasate
-
~ 250-400 ml ulei (în funcție de consistența dorită)
-
Sare, piper, foi de dafin
-
(Opțional) otet — unele rețete adaugă puțin pentru echilibru
Mod de preparare
-
Fierberea peștelui
-
Pune peștele într-o oală cu apă cât să-l acopere, adaugă sare, foi de dafin și, dacă vrei, puțin otet.
-
Fierbe până când carnea se desprinde de pe oase.
-
Scoate peștele și, după ce s-a răcit suficient, curăță-l de oase și rupe-l în bucăți mici sau pasează-l ușor, în funcție de textura dorită.
-
-
Pregătirea legumelor
-
Coace vinetele, ardeii și gogoșarii până când coaja se desprinde ușor.
-
Curăță legumele de coajă, cotor și semințe, apoi toacă sau pasează după preferință.
-
Călește ceapa tocată mărunt în ulei, până devine translucida și ușor aurie.
-
Adaugă morcovii rași și amestecă până se înmoaie.
-
-
Asamblarea
-
În cratiță mare, adaugă legumele coapte + ceapa și morcovii căliți.
-
Adaugă bulionul / roșiile pasate și lasă să fiarbă la foc mic până când compoziția începe să se lege.
-
În momentul când zacusca capătă consistență, adaugă peștele curățat. Amestecă cu grijă, să nu zdrobești bucățile prea mult.
-
Condimentează cu sare, piper și adaugă foile de dafin.
-
-
Finalizarea & sterilizarea
-
Când zacusca este gata (uleiul apare la suprafață), toarn-o fierbinte în borcane sterilizate.
-
Înfiletează bine capacele și fierbe borcanele într-o baie de apă (bain-marie) ~ 30 minute pentru sigilare.
-
Scoate-le fierbinți, așază-le între pături și lasă-le să se răcească lent.
-
Sfaturi și variații
-
Unele variante locale numesc această rețetă „zacuscă din fitofag” (cu pește fitofag).
-
În loc de fierbere normală, unii fac procesul la cuptor acoperit (cu folie), pentru a evita lipirea și a obține o legătură mai bună.
-
Ajustează cantitatea de ulei în funcție de cât de bogată vrei să fie zacusca.
-
Dacă vrei un gust mai acrișor, poți adăuga puțin otet spre final.