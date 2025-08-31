Cum îți înveți câinele să vină când îl chemi. 7 metode simple care funcționează

Cu răbdare și metode adecvate, acest comportament poate deveni natural pentru orice câine.

1. Recompense motivante

Câinii învață cel mai bine prin recompense oferite imediat după comportamentul dorit. Acestea pot fi gustări speciale, jucării preferate sau mângâieri și laude vocale. Obiectivul este ca recompensa să fie mai atractivă decât orice altceva din jur, astfel încât să stimuleze asocierea pozitivă.

2. Comandă fermă

Folosește un cuvânt scurt și ușor de recunoscut de câine, cum ar fi „vino”, „aici” sau „la mine”. Consistența este cheia: folosește aceeași comandă de fiecare dată și evită cuvintele care pot semăna cu altele pe care le rostești frecvent, pentru a nu crea confuzie.

3. Mediu calm

Primii pași trebuie făcuți într-un spațiu fără distrageri – fie în casă, fie în curte, unde câinele se simte confortabil. Abordează-l calm, eventual aplecat sau pe vine, ca să-l încurajezi să vină fără teamă.

4. Comandă și recompensă

Spune comanda cu un ton calm și pozitiv, arată-i recompensa și încurajează-l să se apropie prin pași mici înapoi. Când ajunge la tine, oferă imediat recompensa și lauda, astfel câinele înțelege că vine la tine pentru că primește ceva plăcut.

5. Crește gradual dificultatea

După ce câinele răspunde bine în medii liniștite, măriți distanța și introduce treptat distrageri, exersând în curte, parc sau în plimbare. Continuă să folosești recompense, astfel încât patrupedul să învețe să vină la tine indiferent de circumstanțe.

6. Consecvență în antrenamente

Exercițiile scurte și regulate – câteva minute pe zi – aduc rezultate mult mai bune decât sesiunile lungi și rare. Păstrează aceleași comenzi, gesturi și tipuri de recompense pentru a clarifica ceea ce aștepți de la animal.

7. Evită pedeapsa

Dacă câinele nu vine imediat sau este distras, nu te supăra și nu-l certa. Pedeapsa poate provoca frică și îl va face reticent să vină la tine. În schimb, cheamă-l cu calm din nou și folosește întotdeauna recompense și încurajări pentru a transforma învățarea într-o experiență plăcută, potrivit dcnews.ro.