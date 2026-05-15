Cum poți afla răspunsuri importante de la Univers în timp ce dormi?

Răspunsurile nu trebuie neapărat căutate în coincidențe sau simboluri apărute peste zi, ci în visele din timpul nopții.

Într-un videoclip publicat pe TikTok, experta în astrologie Joy susține că există o veche tradiție europeană prin care oamenii pot primi un răspuns clar de tip „da” sau „nu” din partea Universului, în funcție de simbolurile care apar în vise.

Cum funcționează metoda

Joy recomandă ca, înainte de culcare, persoana să formuleze în minte întrebarea la care caută răspuns. Potrivit acesteia, visul din timpul nopții poate oferi indicii importante, însă mesajul nu va fi unul direct și va trebui interpretat prin simboluri.

„Dacă încă aștepți un semn de la Univers și ai nevoie de un «da» sau de un «nu» pentru o întrebare importantă, încearcă acest lucru înainte de culcare”, spune Joy în videoclipul său.

Astrologa afirmă că anumite imagini din vis au semnificații precise. Astfel, simbolurile asociate cu pâinea sau grâul ar indica un răspuns pozitiv, în timp ce apa ar simboliza un răspuns negativ.

Ce înseamnă visele cu apă și pâine

Potrivit lui Joy, dacă în vis apar elemente precum pâine, lanuri de grâu sau mori de vânt, răspunsul Universului ar fi „da”. În schimb, visele care includ apă — fie că este vorba despre ploaie, lacuri, mare sau fântâni — ar semnifica „nu”.

Totuși, astrologul subliniază că un astfel de „nu” nu trebuie interpretat neapărat într-un mod negativ. Apa este asociată frecvent cu purificarea, transformarea și începuturile noi.

Specialiștii în simbolistică spirituală consideră că visele cu apă pot sugera o perioadă de vindecare emoțională, renunțarea la tipare toxice sau intrarea într-o nouă etapă a vieții.

Întrebările pe care le poți adresa înainte de culcare

Joy recomandă ca întrebările adresate Universului să fie simple și sincere, fără formulări complicate. Printre exemplele oferite de aceasta se numără:

„Este această persoană menită să fie în viața mea?”

„Sunt ghidat către drumul corect?”

„Este aceasta direcția potrivită pentru cariera mea?”

„Este timpul să renunț la ceea ce mă ține pe loc?”

Potrivit astrologei, intenția din spatele întrebării este mai importantă decât formularea exactă.

Ce simbolizează pâinea în vise

În interpretările spirituale, pâinea este asociată cu prosperitatea, succesul și împlinirea personală. Apariția ei în vis poate sugera că persoana se află pe drumul potrivit, chiar dacă urmează provocări sau lecții importante.

„Da”-ul primit prin intermediul visului nu înseamnă neapărat că lucrurile vor deveni mai ușoare, ci că există motive pentru a continua și pentru a nu renunța, susțin adepții acestor practici spirituale, notează yourtango.com.