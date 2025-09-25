De ce câinilor nu le plac anumite persoane

Câinii observă ceea ce noi nu putem

Majoritatea dintre noi am experimentat asta - un cățeluș prietenos devine ciudat de rigid sau agresiv în preajma unei anumite persoane. Poate fi un vecin, un prieten sau chiar o rudă. Zâmbetul persoanei ar putea fi intact, limbajul corpului ei calm, dar câinele nu crede asta.

Uneori nu este vorba doar de o ciudățenie sau de o dispoziție proastă. Câinii sunt creaturi extrem de sensibile și adesea răspund la indicii subtile care trec complet neobservate de oameni. Au existat chiar și exemple din viața reală în care câinii au reacționat puternic la indivizi care ulterior s-au dovedit a fi periculoși - o dovadă că aceasta nu este doar o superstiție a proprietarilor de animale de companie.

Simțul mirosului

Arma secretă din spatele intuiției unui câine? Simțul extraordinar al mirosului. În timp ce noi, oamenii, avem în jur de 5 milioane de receptori olfactivi, câinii se mândresc cu un număr uriaș, de 220 de milioane, iar unele rase ajung până la 300 de milioane. Nu este doar o mică îmbunătățire; este o revizuire completă.

Potrivit neurologilor veterinari, partea din creierul unui câine dedicată procesării mirosurilor - cunoscută sub numele de bulb olfactiv - ocupă aproximativ 10% din volumul total al creierului său. Al nostru, prin comparație, este abia o mică eroare. Asta înseamnă că câinii nu adulmecă doar de distracție, ci procesează mirosurile așa cum noi folosim vederea.

Nu doar detectează mirosurile; le analizează. Stochează informații. Fac asociații. Și da, pot mirosi lucruri pe care nu le vom observa niciodată, inclusiv schimbări în chimia corpului legate de stres, frică sau chiar boli.

Miros și memorie: o conexiune puternică

Una dintre cele mai fascinante descoperiri din studiile comportamentale este că micii patrupezi pot asocia mirosuri specifice cu experiențe trecute. De exemplu, un caz a implicat un câine care a reacționat în mod constant prost la vizitatorii care mâncaseră pizza. Ciudat, nu? Până când s-a dovedit că acel câine fusese maltratat când era pui de către un livrator de pizza - iar acel miros, înrădăcinat adânc în memoria câinelui, a devenit un declanșator.

Acest tip de conexiune miros-comportament înseamnă că aceștia nu reacționează doar aleatoriu. Reacționează la amintirile stocate, chiar dacă aceste amintiri nu sunt alcătuite decât din mirosuri și sunete.

Și emoțiile au miros

Și nu este vorba doar de pizza. Câinii pot detecta emoții - la propriu. Oamenii eliberează semnale chimice atunci când le este frică, sunt stresați sau anxioși. Un studiu din 2018, care a folosit labradori și golden retrieveri, a arătat că, atunci când câinii au fost expuși la probe de transpirație prelevate de la persoane temătoare, aceștia au devenit vizibil stresați.

Nu este magie - este biologie. Câinii detectează mirosul de adrenalină, cortizol și alți markeri ai stărilor emoționale. S-ar putea să nu înțeleagă „frica” așa cum o facem noi, dar recunosc amprenta chimică pe care o lasă în urmă.

Câinii și vindecarea emoțională

Pe de altă parte, aceleași abilități fac din câini niște tovarăși incredibili pentru cei care se confruntă cu traume emoționale. Există tot mai multe dovezi c pot fi dresați să sprijine persoanele cu PTSD, detectând schimbările de dispoziție și oferind confort înainte ca un om să-și dea seama că se află într-o spirală.

În aceste cazuri, câinii nu sunt doar niște ajutoare drăguțe - sunt un sprijin emoțional în prima linie, atenți la schimbări subtile de miros și comportament, pe care chiar și profesioniștii instruiți le-ar putea rata.

Așadar, data viitoare când câinele tău se va zbârli în preajma cuiva, ar pfii bine să fii atent. Poate că percepe o amintire, un miros sau o undă emoțională pe care nu ai observat-o. Un lucru este clar: atunci când un câine reacționează, există de obicei un motiv - chiar dacă este unul pe care nu îl putem explica exact, notează valleyvanguardonline.com.