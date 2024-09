(P) Din milionar în pușcăriaș: Povestea șocantă a bărbatului care a câștigat la loterie și a devenit traficant

Un om linistit, dedicat muncii si familiei sale

Ronnie Music Jr. s-a nascut si a crescut in Waycross, Georgia, un oras mic in sud-estul Statelor Unite. Viata sa inainte de castigul la loterie nu a fost una iesita din comun, fiind mai degraba un tip banal, un membru obisnuit al comunitatii locale.

Avand un nume predestinat, Music, acesta era un muzician talentat, astfel ca si-a petrecut o parte din tinerete cantand si explorandu-si pasiunea pentru muzica. Dupa o vreme insa, Music a trebuit sa se angajeze la o fabrica de cherestea din zona, unde muncea din greu pentru a-si sustine familia.

Era casatorit si avea copii, iar prietenii si vecinii il vedeau ca pe un om linistit, dedicat muncii si familiei sale. Desi nu avea o viata luxoasa, Music a reusit sa aiba grija de familia sa. De altfel comunitatea din care facea parte il cunostea drept o persoana responsabila si muncitoare, fara probleme legale inainte de castigul sau neasteptat la loterie.

A venit soarele pe strada sa

Dupa cum stim cu totii, nimeni nu e cu adevarat un sfant si nici Ronnie Music Jr. nu sustinea ca ar fi fost unul. Insa la un moment dat a fost cu adevarat binecuvantat cu o sansa uriasa de a-si face viata exact cum doreste.

Aceasta a primit o sansa cum foarte putini primesc, in februarie 2015, cand a castigat jackpot-ul 100X The Money de 3 milioane de dolari.

Si cum spuneam la inceput, majoritatea oamenilor si-ar dori sa castige la loterie si sa foloseasca banii pentru a scapa de problemele lor de zi cu zi, nu neaparat sa isi cumpere yacht-uri si masini de lux. Insa se pare ca Ronnie Music Jr chiar nu este o persoana cu planuri banale.

Intr-un interviu acordat dupa ce a castigat marele premiu, acesta a declarat ca uneori cumpara lozuri razuibile pentru loterie doar din plictiseala, pentru a-si incerca norocul insa fara a avea asteptari.

Cand a vazut ca a luat marele premiu, de 3 milioane de $, nu i-a venit sa-si creada ochilor. Cand presa l-a intrebat ce planuri are, el a spus ca el si sotia sa intentioneaza sa economiseasca o parte din bani si sa traiasca cu restul. La acea vreme, Ronnie Music Jr lucra ca supervizor la o firma ce oferea servicii de intretinere.

Cum sa dai cu piciorul in noroc

Dupa ce a castigat jackpot-ul de 3 milioane de dolari in 2015, Ronnie Music Jr. a parut ca are un singur plan, cel de a trai linistit restul vietii alaturi de familie.

Cu toate acestea, foarte repede, viata sa a luat o turnura neasteptata. In loc sa se bucure de castigurile sale si sa-si imbunatateasca viata, Music a ales sa investeasca o parte semnificativa din bani in activitati ilegale.

Devenind foarte cunoscut peste noapte, acesta a primit si acceptat rapid si propuneri dubioase din partea unor persoane certate cu legea. El a folosit banii pentru a cumpara cantitati mari de metamfetamina pe care intentiona sa le vanda pe piata neagra. Astfel, a inceput sa colaboreze cu alti infractori, devenind rapid implicat intr-o retea complexa de trafic de droguri.

Operatiunile sale ilegale si faptul ca dintr-o data dintr-un cetatean normal a inceput sa chetuie bani aparent fara limita, au atras atentia autoritatilor, care au inceput sa-l monitorizeze.

In 2016, Ronnie Music Jr. a fost arestat si acuzat de conspiratie pentru distributie de metamfetamina. La momentul capturarii acestuia, politia a retinut mai multi asociati ai lui Music Jr, in timp ce incercau sa vanda aproape cinci kilograme de metamfetamina, evaluate la 500 000 de dolari.

Conform raportului de ancheta initiala, Music a fost furnizorul marfii.

In plus, politia a confiscat peste 1 milion de dolari in droguri, arme, munitie, vehicule si 600 000 de dolari in numerar.

Prost sa fii, noroc sa ai

Exista o vorba veche romaneasca ce spune: la unii s-a dat cu carul iar la altii cu paharul. Ronnie Music Jr. a primit banii cu carul dar nu i-a fost de folos pentru ca putina minte ce o avea l-a indemnat la prostii. In loc sa se bucure de castig, aceasta a dat cu piciorul la aceasta minunata oportunitate si asta a dus la arestarea lui.

Ronnie Music Jr. a fost condamnat pe 2 februarie 2017. El a fost gasit vinovat de acuzatii legate de trafic de droguri, inclusiv conspiratie pentru distributie de metamfetamina. Judecatorul a decis sa-i aplice o pedeapsa de 21 de ani de inchisoare, fara posibilitatea de eliberare conditionata.

Poate uneori e mai bine sa ne bucuram de o zi mai buna, ca am fost promovati la munca, de un castig mai mic sau de ce nu, de un bonus fara depunere pe care il primim corect, legal si fara risc. Pana la urma nu stii niciodata de unde sare norocul.