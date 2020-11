5 metode originale de a oferi bratari personalizate in dar!

Indiferent daca e vorba de coliere sau de bratari, bijuteriile personalizate sunt cadoul perfect pentru cei la care tii. Unice, acestea denota interesul pe care l-ai acordat alegerii tale. De asemenea, aceste accesorii finute se potrivesc de minune oricarei persoane rafinate, care pune mare pret pe eleganta.

Pentru a gasi cadoul perfect, este recomandat sa accesezi magazinul online BijuBOX.ro, unde te asteapta o colectie impresionata de coliere si bratari personalizate din argint sau aur. Alege un model care sa i se potriveasca celui sau celei care il va purta. Dupa ce ai gasit bijuteria potrivita, lasa-ti imaginatia sa zboare si personalizeaza-o cu un mesaj unic ori cu o imagine care face cat o mie de cuvinte.

In cazul in care ai ales sa daruiesti bratari personalizate unei persoane deosebite din viata ta, inseamna ca te afli unde trebuie. In cele ce urmeaza, vei descoperi 5 metode originale de a oferi acest dar unic. Astfel, cel sau cea care primeste cadoul nu va fi impresionat doar de frumusetea acestuia, ci si de inventivitatea de care ai dat dovada facand acest dar.

Asadar, iata 5 metode de a oferi bratari personalizate in dar care vor reusi sa puna zambetul pe chipul oricui!

1. Pune-l in cutia cu bijuterii

Sa renunti la „ritualul” clasic de a oferi un cadou poate fi o metoda cat se poate de originala! Daca persoana careia vrei sa ii oferi bratari personalizate in dar are o cutie de bijuterii, poti lasa darul direct acolo. Cand va descoperi surpriza de la tine, persoana respectiva va fi nespus de fericita si nu va uita niciodata metoda originala in care ai ales sa ii oferi cadoul.

2. Creeaza doua bijuterii identice

Daca apelezi la aceasta metoda, poti fi sigur ca doar tu si cealalta persoana veti purta un accesoriu unic, care sa simbolizeze legatura care va leaga. Bijuteriile pot fi personalizate de tine astfel incat sa spuna povestea dintre voi doi.

3. Pune-i bratara la mana in timp ce doarme

Daca ai ales bratari personalizate pentru partenerul sau partenera de viata, i le poti pune delicat la mana in timp ce acesta sau aceasta doarme. De asemenea, ai putea sa ii filmezi reactia din momentul in care se trezeste si observa cadoul de la tine. Astfel, vei reusi sa pastrezi ca amintire momentele de nepretuit traite alaturi de alesul sau aleasa inimii tale.

4. Foloseste un ambalaj diferit

Atunci cand este vorba despre aniversarea cuiva, persoana respectiva se asteapta sa primeasca un cadou de la tine. Ai putea sa te joci putin cu asteptarile acesteia si sa optezi pentru ambalarea bratarii intr-un pachet diferit. Cu aceasta ocazie, te vei putea bucura de modul in care expresia sarbatoritului se schimba atunci cand observa cat de special este cadoul pe care ai ales sa i-l daruiesti.

5. Transforma tot procesul intr-un joc

Aceasta metoda este adecvata tot pentru acele momente in care persoana respectiva se asteapta sa primeasca un cadou din partea ta. In loc sa ii oferi bratari personalizate direct, vei ascunde acest dar prin casa si vei lasa diferite indicii care sa conduca la identificarea cadoului.

Inspira-te din aceste idei si transforma momentul in care oferi bijuterii personalizate intr-o amintire de neuitat. Pentru a descoperi cele mai frumoase accesorii, acceseaza magazinul online BijuBOX.ro si lasa-ti imaginatia sa zboare pentru a crea coliere si bratari unice!