Fructele proaspete şi călătoria cu trenul, în topul scumpirilor în mai 2025

Astfel, fructele proaspete s-au scumpit cu 18,88%, fructele şi conservele din fructe cu 17,80%, citricele şi alte fructe meridionale cu 17,34%, iar transportul CFR cu 16,92%.



Mărfurile alimentare s-au scumpit, în medie, cu 6,53% în mai 2025, comparativ cu mai 2024. Cele mai mari creşteri de preţuri s-au înregistrat la fructe proaspete (18,88%), fructe şi conserve din fructe (17,80%) şi citrice şi alte fructe meridionale (17,34%). În intervalul menţionat s-a ieftinit doar zahărul, cu 4,8%.



Faţă de luna aprilie 2025, cel mai mult s-au scumpit cartofii (9,89%), fructele proaspete (7,48%) şi fructele şi conservele din fructe (6,36%). Pe de altă parte, ouăle au fost mai ieftine cu 0,72% în mai 2025 faţă de luna anterioară, laptele de vacă cu 0,19%, iar laptele (total) cu 0,07%.



La capitolul mărfuri nealimentare, în mai 2025, faţă de mai 2024, cel mai mult s-au scumpit energia termică, cu 13,63%, alte mărfuri nealimentare, cu 7,34%, tricotajele (7,33%), cărţile, ziarele şi revistele (7,20%) şi gazele, cu 7,12%. În intervalul menţionat nu s-au înregistrat ieftiniri.



Faţă de luna precedentă, în mai 2025, gazele au costat mai mult cu 2,36%, confecţiile cu 0,68%, iar îmbrăcămintea, articolele de galanterie, pasmanterie şi mercerie au consemnat un plus de 0,60%. Potrivit INS, la această categorie s-au înregistrat ieftiniri la energie electrică, de 1,93%, combustibili, de 0,43%, şi la energia electrică, gaze şi încălzire centrală, de 0,19%.



În ceea ce priveşte serviciile, în ultimul an cel mai mult au crescut tarifele pentru transport CFR, plus 16,92%, pentru igienă şi cosmetică, (14,16%) şi cele pentru apă, canal, salubritate, cu 11,81%. În schimb, s-au ieftinit serviciile de transport aerian, cu 10,53%, serviciile de telefonie, cu 2,96%, şi cele de poştă şi telecomunicaţii, cu 0,52%.



În mai 2025, faţă de luna anterioară, scumpiri au fost consemnate la telefonie, plus 1,92%, chirie, cu 1,13%, şi serviciile de poştă şi telecomunicaţii, cu 1,12%. Ieftiniri s-au înregistrat doar la transportul aerian, cu 1,68%.



Rata anuală a inflaţiei a urcat, în luna mai 2025, la 5,45%, de la 4,9% în aprilie, în condiţiile în care serviciile s-au scumpit cu 7,09%, mărfurile alimentare cu 6,53% iar cele nealimentare cu 4%, potrivit datelor publicate, joi, de Institutul Naţional de Statistică (INS). AGERPRES