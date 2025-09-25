5 Parfumuri de toamnă sub 20 de Euro: Arome calde pentru zile răcoroase

Toamna cere note mai profunde, calde, senzuale – o trecere lină de la prospețimea verii la confortul melancolic al sezonului rece.

Dacă îți dorești un parfum potrivit pentru această perioadă, dar nu vrei să îți golești portofelul după cheltuielile de toamnă, ți-am pregătit cinci opțiuni iconice, toate sub 20 de euro.

1. Amor Amor – Cacharel

Un clasic care nu se demodează, Amor Amor este alegerea perfectă pentru femeile pasionale. Face parte din familia floral-orientală și te învăluie cu note dulci, intense, care atrag atenția oriunde mergi.

Preț: aprox. 15,50 euro / 30 ml

2. Fantasy – Britney Spears

Pentru femeile care adoră să fie în centrul atenției, Fantasy este ideal. Cu note florale și fructate, parfumul lasă o amprentă puternică și jucăușă.

Preț: aprox. 12,95 euro / 30 ml

3. Happy – Clinique

O combinație echilibrată de note citrice și florale care aduce bună dispoziție instant. Este unul dintre cele mai vândute parfumuri Clinique și reprezintă eleganța într-o sticluță.

Preț: aprox. 17,90 euro / 50 ml

4. Tommy Girl – Tommy Hilfiger

Ușor, proaspăt și feminin, Tommy Girl este parfumul ideal pentru zilele de tranziție dintre vară și toamnă. Perfect pentru purtare zilnică, datorită notelor curate.

Preț: aprox. 17,95 euro / 30 ml

5. CK IN2U For Her – Calvin Klein

Un parfum cu personalitate puternică, creat pentru femeile spontane, care iubesc aventura. Este tânăr, modern și imposibil de trecut cu vederea.

Preț: aprox. 19,40 euro / 100 ml

Tips de toamnă: Încearcă să aplici parfumul pe zone calde ale corpului (încheieturi, ceafă, după ureche) pentru o persistență mai îndelungată, scrie 20minutos.es.