Adio contraste puternice în vopsirea părului: Noul trend mizează pe naturalețe

Zendaya, Bella Hadid, Sabrina Carpenter, Anok Yai și Rosé se numără printre celebritățile care au adoptat deja acest trend, demonstrând că părul în armonie cu pielea poate avea un impact estetic puternic fără a fi strident.

O nouă tehnică

Spre deosebire de colorările tradiționale, care mizează adesea pe contraste puternice, skin‑tone urmărește continuitatea cromatică. Rezultatul? Reflexe subtile care luminează chipul, degradeuri fine și un look sofisticat dar natural.

Conform stilistului Vali Sava de la Londa Professional, „tehnica presupune nuanțe delicate și micro-reflexe adaptate subtonului pielii: caramel cald pentru tonuri aurii, bej și șampanie pentru tenurile deschise, brunuri profunde pentru pielea mai închisă”.

Un trend cu rădăcini în anii ’90

Ideea nu este complet nouă. În anii ’90, vedete precum Jessica Alba și Kate Moss preferau nuanțele armonizate cu tenul lor. Diferența majoră astăzi constă în tehnologia și metodele de estompare moderne care fac tranziția dintre piele și păr aproape imperceptibilă.

Avantaje practice și estetice

Pe lângă efectul vizual sofisticat, Skin‑Tone Hair oferă și beneficii practice. Armonia tonurilor face rădăcinile crescute mult mai puțin vizibile, reducând nevoia de retușuri frecvente și păstrând prospețimea pentru perioade mai lungi, potrivit a1.ro.

Skin‑tone se impune astfel ca o tendință care îmbină naturalețea cu luxul subtil, transformând estetica părului într-un element care completează și evidențiază trăsăturile fiecărei persoane.