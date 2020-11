Este o idee buna sa apelezi la serviciile unui magician pentru botez?

Ai devenit mamica si ai inceput sa planifici botezul? Cu siguranta iti doresti ca primul eveniment din viata copilasului tau sa fie vesel, distractiv si plin de momente memorabile. De aceea, ar trebui sa apelezi la serviciile unui magician pentru botez.

Prichindelul tau merita o petrecere ca-n povesti! Chiar daca acum este mic si nu stie cat de importanta este ziua in care va fi crestinat, cand va creste mai mare, ii vei putea arata filmarea cu botezul de poveste pe care l-a avut. Atunci va vedea cata fericire a adus venirea lui pe lume si cat de mult ti-ai dorit sa aiba un eveniment de neuitat.

Asadar, daca iti doresti ca petrecerea data in cinstea copilasului tau sa fie spectaculoase, alege un magician botez cu experienta. Iata de ce:

Vei avea o metoda deosebita de divertisment

Toti parintii apeleaza la un DJ sau la o formatie care sa se ocupe de muzica, dar nu toata lumea are la botez un magician. El poate oferi momente unice de divertisment si poate destinde atmosfera. Magicienii cu renume stiu cum sa impresioneze publicul larg cu diverse trucuri de iluzionism si stiu ce momente artistice se potrivesc de minune la un botez.

Daca vei opta pentru aceasta metoda de divertisment, atat copiii prezenti la eveniment, cat si adultii vor fi in culmea fericirii si isi vor aminti multa vreme de clipele unice pe care le-au petrecut la botezul micutului tau.

Nu necesita mult spatiu

Multe forme de divertisment pentru evenimente presupun blocarea unei anumite zone din restaurant, ceea ce iti poate afecta aranjarea meselor de invitati, insa daca vei alege un magician botez, nu te vei confrunta cu aceasta problema. El va fi prezent doar pentru un anumit interval de timp, iar recuzita sa nu va necesita mult spatiu. Lucrurile de care va avea nevoie magicianul vor fi aduse in local chiar inainte de a incepe spectacolul de magie si vor fi luate imediat dupa terminarea lui.

Invitatii vor participa la momentele de iluzionism

Orice gazda isi doreste ca toti oaspetii sa se simta excelent la petrecerea pe care a organizat-o, iar la un botez, cea mai buna alegere se refera la spectacolul de magie. Un magician botez va avea nevoie de voluntari in timpul spectacolului, iar invitatii tai vor fi cu siguranta dornici sa participe. Momentul in care o persoana este invitata sa participe la un truc de magie este distractiv pentru toti invitatii, indiferent de varsta pe care o au.

In plus, magicienii au numere de magie pregatite special pentru cei mici, asa ca toti copilasii de la botez vor fi in culmea fericirii.

