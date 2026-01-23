Valentino Garavani, condus pe ultimul drum la Roma. Lumea modei își ia rămas-bun de la „ultimul împărat al eleganței”

Ultimul omagiu pentru Valentino Garavani. Roma își ia rămas-bun de la „împăratul modei”

Lumea modei internaționale s-a reunit astăzi la Roma pentru a-i aduce un ultim omagiu lui Valentino Garavani, legendarul creator italian care a definit eleganța și glamourul timp de peste șase decenii. De la mari designeri și jurnaliști de modă, până la actrițe celebre și admiratori anonimi, toți au venit să își ia rămas-bun de la unul dintre ultimii mari couturieri ai unei epoci apuse, potrivit CNN.

Funeralii la Roma pentru Valentino Garavani: un adio solemn și plin de eleganță

Colegii de breaslă, discipolii, susținătorii și admiratorii regretatului designer italian Valentino Garavani au participat astăzi, la Roma, la funeraliile creatorului care a marcat definitiv istoria modei.

Începând de miercuri, Valentino – cunoscut și invocat adesea doar prin prenume – a fost depus la PM23, spațiul expozițional dedicat artei și culturii, inaugurat de Fondazione Valentino Garavani în 2025. Într-un decor sobru, cu pereți albi și sub un candelabru opulent din flori albe, sicriul designerului a fost vegheat de public și personalități din întreaga lume.

Astăzi, cortegiul funerar s-a mutat la Bazilica Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, impresionanta biserică proiectată de Michelangelo în secolul al XVI-lea, situată în centrul Romei, unde a avut loc ceremonia funerară.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

Elitele modei și vedetele de la Hollywood, prezente la ceremonie

Deși funeraliile au fost deschise publicului larg, lista invitaților a inclus numeroase figuri marcante din industria modei și vedete internaționale care au purtat creațiile Valentino pe covorul roșu de-a lungul anilor.

Printre cei prezenți s-au numărat Anne Hathaway și Olivia Palermo, dar și Alessandro Michele, actualul director de creație al casei Valentino, care a apărut purtând ochelari negri, completând o ținută sobră. Donatella Versace a ales o rochie neagră, mulată, cu mâneci sculpturale.

La ceremonie au mai fost văzuți Pierpaolo Piccioli, directorul de creație al brandului Valentino între 2008 și 2024, alături de François-Henri Pinault, președintele consiliului de administrație al grupului Kering, care deține branduri precum Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta sau Balenciaga.

De asemenea, au fost prezenți Maria Grazia Chiuri, designer la Fendi și fost director de creație Dior, Tom Ford, jurnalista britanică Suzy Menkes și Anna Wintour, care a atras atenția printr-o stola de blană și colierele sale colorate, devenite semnătură personală.

Până și pelerinele purtate de carabinierii care asigurau paza au fost create de Giorgio Armani.

Moștenirea unui simbol al glamourului absolut

Valentino Garavani a fost un creator cu o viziune inconfundabilă asupra frumuseții și feminității. Rochiile sale – sofisticate, spectaculoase și extrem de flatante – au devenit alegerea preferată a actrițelor de pe covorul roșu.Jessica Lange, Sophia Loren, Julia Roberts și Cate Blanchett au câștigat premiul Oscar purtând creații Valentino, transformând casa de modă italiană într-un adevărat talisman al norocului. „Știu ce își doresc femeile. Vor să fie frumoase”, declara Valentino într-un interviu celebru.

Odată cu dispariția sa, industria modei pierde unul dintre ultimii reprezentanți ai unei epoci în care o ținută era apreciată exclusiv pentru cât de spectaculoasă era. În documentarul din 2008 dedicat carierei sale, întrebat cine i-ar putea lua locul, Valentino a răspuns simplu, în italiană: „După mine, potopul.”

Un omagiu roșu, culoarea Valentino

În dimineața funeraliilor, un șir neîntrerupt de coroane din flori albe a fost adus în interiorul bazilicii. Zeci de oameni au stat la coadă în fața bisericii, unii purtând haine sau accesorii roșii – o trimitere clară la nuanța de roșu devenită emblematică pentru Valentino.

Un admirator a fluturat un afiș negru, strălucitor, pe care scria: „Goodbye Valentino. Ultimul împărat al modei.”

Între omagiile florale depuse la intrarea în basilică s-a remarcat coroana trimisă de Sophia Loren, cu mesajul „Pentru totdeauna în inima mea”, precum și un trandafir roșu semnat de Claudia Schiffer, singura floare care a contrastat cu decorul alb al ceremoniei.

În timpul slujbei religioase, preotul l-a descris pe Valentino drept „un căutător și creator de frumusețe”, mulțumindu-i „pentru visele pe care le-a dăruit milioanelor de oameni”. În predica sa, acesta a evocat legătura dintre frumusețea creațiilor sale și cea spirituală, subliniind impactul profund pe care stilistul l-a avut asupra generațiilor care i-au admirat munca.

Programul muzical al funeraliilor a inclus mai multe piese clasice, printre care lucrări de Mozart, Schubert și Fauré, iar la ieșirea sicriului au fost programate compoziții de Puccini.

Valentino Garavani a murit pe 19 ianuarie, la vârsta de 93 de ani, în reședința sa din Roma. De-a lungul unei cariere care a marcat istoria haute couture, el a îmbrăcat regine, prime doamne și staruri de cinema, devenind una dintre cele mai influente figuri din moda internațională.