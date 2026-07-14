Generația Z reinterpretează unul dintre cele mai spectaculoase ținute din „Sex and the City”

Broșele florale supradimensionate, cândva asociate cu rochiile elegante și aparițiile spectaculoase din Sex and the City, sunt purtate acum pe piese vestimentare simple, precum maiouri și tricouri albe.

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Noua abordare pune accent pe contrastul dintre elementele casual și accesoriile statement, transformând ținutele minimaliste în apariții cu personalitate.

De la rochii elegante, la maiouri simple

Dacă în anii 2000 Carrie Bradshaw transforma florile supradimensionate în elemente spectaculoase pentru ținutele de seară, noua generație preferă să le integreze în outfituri minimaliste.

Astfel, broșa florală devine piesa centrală a unei ținute compuse din articole de bază, precum un maiou din bumbac sau un tricou alb, fără a mai fi rezervată exclusiv ocaziilor speciale.

Vedetele adoptă tendința

Printre celebritățile care promovează acest stil se află cântăreața Gracie Abrams. Într-un interviu realizat alături de Olivia Rodrigo pentru Spotify, artista a ales un maiou roz accesorizat cu două broșe, dintre care una era o floare supradimensionată în nuanțe de negru și roz. Ținuta, completată de pantaloni sport cu dungi galbene ilustrează direcția adoptată de Generația Z: accesorii romantice purtate în combinații relaxate, de zi cu zi.

Gracie Abrams nu este însă singura care readuce în atenție această tendință. Actrițele Mika Abdalla și Lili Reinhart au mizat, la rândul lor, pe topuri decorate cu flori supradimensionate.

În timpul promovării serialului Off Campus, Mika Abdalla a purtat un maiou alb accesorizat cu o floare albastră de mari dimensiuni, pe care l-a combinat cu o fustă din denim și accesorii discrete.

Câteva săptămâni mai târziu, Lili Reinhart a ales același model de top, însă l-a integrat într-o ținută elegantă, alături de o fustă cu paiete, demonstrând că același accesoriu poate funcționa atât în outfituri casual, cât și în combinații sofisticate.

Și actrița Milly Alcock a adoptat tendința în timpul promovării filmului Supergirl, purtând un tricou alb decorat cu două broșe florale contrastante.

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Un trend pentru viața de zi cu zi

Stiliștii spun că trendul este ușor de adaptat și în ținutele de zi cu zi. Cei care preferă o abordare simplă pot opta pentru topuri care includ deja aplicații florale, în timp ce iubitorii accesoriilor își pot personaliza hainele cu broșe sau agrafe în formă de floare.

Maiourile, tricourile, cămășile sau chiar rochiile minimaliste pot fi transformate cu ajutorul unei broșe supradimensionate, într-un stil care îmbină influențele nostalgice ale anilor 2000 cu estetica relaxată promovată de Generația Z, notează bustle.com.