Trendul neașteptat al verii 2026: 10 culori de șlapi domină accesoriile sezonului

Havaiana clasice, modele minimaliste din cauciuc, șlapii cu platformă și versiunile mai elegante cu aspect de piele au devenit piesa vestimentară preferată atunci când vrei să arăți fără grijdar totuși să fii suficient de îngrijită încât să nu pari că ai adormit pe un șezlong.

Sunt expresivi, ușor de purtat și foarte ușor de combinat. ÎO nuanță luminează instantaneu o rochie albă de in, blugi sau o ținută minimalistă neagră.

1. Șlapi roșii: cea mai ferbinte culoare a verii

Șlapii roșii sunt o declarație de modă pe care pur și simplu nu o putem ignora anul acesta. Sunt îndrăzneți, fotogenici și suficient de vibranți pentru a adăuga caracter chiar și celei mai simple ținute de vară.

Se potrivesc cel mai bine cu alb, crem, negru, bleumarin și denim. Pentru o ținută de oraș, combină-i cu blugi drepți, o cămașă albă și o geantă roșie sau ochelari de soare. Pentru plajă, un costum de baie, o rochie cămașă lejeră și încredere sunt suficiente. Roșul este acel mic truc de modă al acestui sezon care spune multe.

2. Șlapi maro: eleganță neutră pentru fiecare zi

Sunt mai puțin evidenți decât negrul și mai puțin delicați decât albul, dar în același timp arată sofisticați și naturali. Dacă vă plac pantalonii bej, cămășile de in, gențile tricotate și un look care spune „Tocmai m-am întors din Toscana”, șlapii maro sunt alegerea perfectă.

Se potrivesc de minune cu alb, crem, verde măsliniu, galben unt și caramel. Poartă-i cu rochii lungi de vară, pantaloni largi sau pantaloni scurți minimalisti. Maro este liniștit, dar încrezător - ca persoana care nu ridică niciodată vocea, dar totuși primește întotdeauna cea mai bună masă.

3. Șlapi negri: un clasic care nu are nevoie de explicații

Șlapii negri sunt echivalentul estival al unei rochii negre. Sunt simpli, nu concurează cu alte piese și se potrivesc cu aproape orice. De aceea, fashionistele îi adoră, purtându-i cu blugi largi, topuri strâmte, ochelari de soare și cu acea expresie de „merg doar la o cafea”, chiar și atunci când ținuta este perfectă.

Sunt perfecți pentru combinații minimaliste, plimbări prin oraș în serile de vară. Poartă-i cu o rochie neagră, pantaloni albi de in sau o fustă din denim. Sunt cea mai sigură alegere, dar în niciun caz plictisitoare.

4. Șlapi albi: prospețime în cea mai pură formă

Șlapii albi sunt sinonimi cu vara. Arată proaspeți, curați și ușori, mai ales cu pielea bronzată și haine de culoare deschisă. Sunt o alegere excelentă pentru oricine iubește un look minimalist, dar își dorește ceva puțin mai subtil decât clasicul negru.

Arată cel mai bine cu rochii albe, seturi de in, nuanțe pastelate și costume de baie în culori vii. Singurul dezavantaj? Necesită puțin mai multă atenție. Albul nu este iertător - nici nisipul, nici cafeaua, nici o plimbare spontană pe drumul de pământ.

5. Șlapi gri: o nuanță subestimată

Șlapii gri sunt ideali pentru cei cărora nu le plac declarațiile de modă prea evidente, dar își doresc totuși ceva puțin mai interesant decât negrul clasic. Griul este urban, modern și foarte ușor de purtat, mai ales atunci când este combinat cu detalii albe, negre, albastre și argintii.

Poartă-i cu denim, pantaloni scurți gri, un tricou alb sau ținute sporty-chic de vară. Sunt o alegere excelentă pentru acele zile în care vrei să arăți îngrijit, dar nu ai chef să te gândești la teoria culorilor. Ceea ce este o alegere de stil de viață pe timp de vară.

6. Șlapi verzi: o notă proaspătă de modă

Șlapii verzi sunt perfecți pentru oricine dorește să adauge un strop de prospețime garderobei sale de vară. De la verde măsliniu la verde iarbă, această culoare se simte naturală, relaxată și puțin neașteptată. În cel mai bun sens al cuvântului.

Asortează-i cu o rochie albă, pantaloni scurți bej, o cămașă de in sau un costum de baie în nuanțe pământii. Verdele este perfect pentru un look de sărbătoare, relaxat, dar sofisticat. Ca un smoothie, dar pentru picioare.

7. Șlapi roz: jucăuși, dar nu copilăroși

Șlapii roz sunt o alegere de vară pentru cei care apreciază romantismul, culoarea și un strop de modă. Un roz pal arată elegant și feminin, în timp ce o versiune roz mai puternică este excelentă pentru cele cărora le place să intre într-o cameră cu câteva secunde înaintea personalității lor.

Poartă-i cu rochii albe, pantaloni scurți din denim, topuri gri sau costume de baie în nuanțe similare. Șlapii roz sunt distractivi, fotogenici și perfecți pentru zilele de vacanță, când singura problemă reală este dacă să comanzi limonadă sau Aperol.

8. Șlapi bej: luxul liniștit al verii

Șlapii bej sunt cei mai apropiați de „luxul liniștit” pe care îl pot obține șlapii. Sunt neutri, eleganți și incredibil de versatili. Chiar dacă sunt simpli, arată foarte șic - mai ales atunci când sunt asortați cu in, bumbac și bijuterii din aur.

Se potrivesc bine cu pantaloni albi, rochii crem, tonuri nisipoase și genți ușoare din tricot. Aceasta este culoarea potrivită pentru oricine vrea să pară că are vara sub control. Chiar și atunci când ai căutat balsam de buze în geantă timp de șapte minute.

9. Șlapi portocalii: optimism însorit

Șlapii portocalii sunt o alegere mai puțin previzibilă, dar foarte estivală. Arată energici, călduroși și veseli, așa că sunt perfecți pentru o vacanță, un festival, plajă sau orice zi în care garderoba ta are nevoie de un plus de vitamina C.

Se potrivesc cel mai bine cu accesorii albe, bej, maro, albastre și aurii. Portocaliul nu este pentru timide, dar este surprinzător de ușor de purtat atunci când este folosit ca accent. Păstrează restul ținutei simplu - șlapii vor fi monologul modei.

10. Șlapi albaștri: un clasic nautic

Șlapii albaștri sunt o alegere naturală pentru vară. Îți amintesc de mare, cer și de toate acele momente în care ceasul nu mai contează. Albastrul deschis arată blând și proaspăt, în timp ce albastrul închis este mai clasic și elegant.

Asortează-le cu haine albe, cămăși cu dungi, denim sau un costum de baie în stil bleumarin. Albastrul este sigur dar niciodată plictisitor - mai ales dacă visezi la o estetică de „Riviera Franceză, dar fără nota de plată la hotel”.

Cum să porți șlapi în vara anului 2026?

Cheia este echilibrul. Șlapii sunt în mod inerent casual, așa că se asortează cel mai bine cu piese de bază mai elegante: pantaloni de in, topuri de calitate, rochii cămașă, bijuterii minimaliste și ochelari de soare buni. În acest fel, nu acționează ca încălțăminte după duș, ci ca un stil de vară atent.

Cea mai la modă alegere a sezonului? Șlapi roșii. Cei mai versatili? Maro sau negri. Cei mai eleganți? Bej. Cei mai jucăuși? Roz sau portocaliu. Și cei mai clasici de vară? Albi sau albaștri.

Vara anului 2026 va fi despre șlapi, care au evoluat de la o piesă practică la o declarație de modă.

Dacă alegeți doar unul anul acesta, alegeți-l roșu. Dacă alegeți două, adăugați maro. Dacă alegeți zece perechi în toate culorile, nu vom numi asta exagerare, ci pregătire strategică pentru vară, potrivit citymagazine.si.

