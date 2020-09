Importanta unghiilor cu gel

Cand au aparut pentru prima data unghiile cu gel, industria s-a schimbat complet. Gelul pentru unghii a devenit una dintre cele mai bune inventii aparute in domeniul manichiurii. Incet, multe femei au trecut de la manichiura clasica la unghii gel, sau la oja semipermanenta, avand in vedere multiplele avantaje ale acestora. Probabil ca multi dintre voi sunt familiarizati cu procedura, dar pentru cei care nu sunt, va vom explica ce sutn cu adevarat sunt unghiile cu gel, ce presupun, cat timp necesita si maia les care sunt avantajele si dezavantajele acestora. Unghiile cu gel sunt, practic, extensii realizate folosind un produs cu gel dur, numit gel de constructie care este si mai intarit in lumina ultravioleta sau cu LED (lumina dioda). Gelul este conceput pentru a imita aspectul unghiilor naturale.

Acestea sunt concepute pentru a dura mult mai mult si pentru a oferi femeilor care au unghiile scurte, posibilitatea de a purta unghiile lungi, fara a se teme de ruperea obisnuita din diverse motive (unghia naturala este mai predispusa la rupere si structura acesteia este mai sensibila). Probabil ca va intrebati care sunt avantajele pe care le aveti si desigur daca exista si dezavantaje ale aplicarii unghiilor cu gel. Ei bine, vom elucida misterul in acest articol.

Avantajele unghiilor cu gel:

Dureaza mai mult timp de aproximativ 3 pana la 4 saptamani, ceea ce este nemaipomenit in comparatie cu un lac de unghii clasic, care dureaza de obicei 3 pana la 4 zile, sau in unele cazuri poate dura pana la maxim o saptamana. Se usuca instantaneu in timp ce sunteti inca in salon, nu este nevoie sa va faceti griji. Asadar, fara slefuire, fara ciocnire, fara zgarieturi sau alte aspect neplacute. Lampa UV va usca cu rapiditate si eficienta orice urma de gel. Unghiile de gel permit persoanei sa experimenteze modele de unghii fabuloase, deoarece acestea sunt mai usor de lucrat si sa creeze modele care cu un lac normal de unghii nu le poti creea. Cursurile de specialitate sunt un atuu in acest caz de care trebuie sa profitati. Gelul arata tot timpul proaspat pe unghii in orice moment. Gelul este cea mai apropiata optiune de unghiile cu aspect natural, chiar si atunci cand alegeti manichiura frantuzeasca.

Dezavantaje ale unghiilor cu gel: