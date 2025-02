Final de carieră: Simona Halep s-a retras din tenis. O lume întreagă îi mulțumește: Ai fost și vei rămâne o sursă de inspirație!

„Simona Halep își încheie cariera, lăsând în urmă momente de neuitat pentru tenisul mondial și victorii istorice, rămânând însă un exemplu de muncă, determinare și pasiune pentru generațiile viitoare”, se arată, de asemenea, pe rețeaua de socializare menționată anterior.

Fostul loc 1 mondial la tenis a anunțat că se retrage, marți seara. Ea are două titluri de Grand Slam la activ și „milioane de inimi cucerite”, scrie Echipa Națională de Fotbal a României.

„Simona Halep, ai fost și vei rămâne o sursă de inspirație! Mulțumim pentru fiecare emoție pe care am trăit-o ÎMPREUNĂ!”, se arată, de asemenea, în mesaj.

Simona Halep a făcut anunțul după ce a fost învinsă de italianca Lucia Bronzetti (26 de ani, 66 WTA), scor 1-6, 1-6, în primul tur de la Transylvania Open. Acesta a fost ultimul său meci la Cluj-Napoca, potrivit propriilor declarații.

Halep și-a luat rămas bun de la fanii clujeni, potrivit Digi24.

„Iau decizia cu sufletul împăcat. Corpul meu nu mai duce așa mult pentru a ajunge acolo unde am mai fost. Știu ce înseamnă. De aceea am vrut să vin astăzi la Cluj să joc în fața dumneavoastră și să îmi iau la revedere pe terenul de tenis! Cine știe dacă mă voi mai întoarce… E ultima dată când am jucat aici”, a transmis Simona Halep, direct de pe teren.

Roland Garros, după anunțul retragerii lui Halep: Îți urăm toate cele bune pentru următorul capitol

Rolland Garros a publicat, pe Facebook, un mesaj emoționant dedicat Simonei Halep, după ce aceasta a anunțat, marți seară, că se retrage.

„Campioana noastră din 2018, Simona Halep, și-a anunțat retragerea. Îți urăm toate cele bune pentru următorul capitol al vieții tale, Simona”, se arată pe pagina oficială de Facebook a Rolland Garros.

Simona Halep a anunțat, după ce a fost învinsă de italianca Lucia Bronzetti (26 de ani, 66 WTA), scor 1-6, 1-6, în primul tur de la Transylvania Open, că acesta a fost ultimul său meci la Cluj-Napoca.

