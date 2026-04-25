Moda primăverii 2026: cele mai importante tendințe ale sezonului

Marile case de modă și publicațiile internaționale precum Vogue, Marie Claire sau Cosmopolitan conturează un sezon în care stilul personal primează, iar regulile devin tot mai flexibile.

De la culori puternice la croieli lejere și influențe din anii ’90 și 2000, iată cele mai importante tendințe pe care le vezi deja pe stradă.

Culorile puternice domină sezonul

Una dintre cele mai evidente direcții ale primăverii 2026 este revenirea culorilor vibrante. Nuanțele intense – precum albastrul cobalt, roșul aprins sau combinațiile îndrăznețe de culori – sunt peste tot.

Designerii mizează pe outfituri monocrome sau combinații neașteptate de tonuri, care transformă orice ținută într-o declarație de stil.

Florile, reinterpretate modern

Florile rămân un simbol al primăverii, dar în 2026 apar într-o formă actualizată. Nu mai vorbim doar de imprimeuri clasice, ci de modele abstracte, aplicații sau combinații îndrăznețe.

Rochiile florale și piesele cu detalii inspirate din natură sunt reinterpretate într-un mod modern și sofisticat.

Denim-ul revine în forță

Blugii nu lipsesc din tendințele sezonului, dar se reinventează. Se poartă:

croieli bootcut și drepte

modele cu talie joasă (revenire Y2K)

denim alb sau în nuanțe deschise

Accentul cade pe confort și versatilitate, nu pe extreme.

Stilul relaxat și „elevated ease”

Primăvara 2026 aduce o estetică relaxată, dar elegantă. Piesele oversized, materialele fluide și combinațiile între structurat și lejer sunt în prim-plan.

Ținutele sunt gândite să fie purtate ușor, dar să arate sofisticat – un echilibru între casual și rafinat.

Materiale transparente și layering creativ

Straturile transparente devin o tendință majoră. Materialele sheer sunt folosite pentru a crea efecte vizuale interesante, fără a încărca ținuta.

Este o modalitate modernă de a experimenta cu layering-ul, păstrând în același timp un look aerisit și de primăvară.

Accesorii și încălțăminte statement

În 2026, accesoriile ies în evidență:

sneakers metalici (mai ales argintii)

genți cu detalii speciale

piese statement care transformă ținuta

Minimalismul discret face loc unor alegeri mai curajoase și expresive.

Moda inspirată din lifestyle și hobby-uri

Un trend interesant este legătura dintre modă și stilul de viață. Ținutele inspirate din activități precum grădinăritul, sportul sau timpul liber devin tot mai populare.

Moda nu mai este doar estetică, ci și funcțională, adaptată vieții reale