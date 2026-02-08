Top 5 tunsori care întineresc femeile de peste 50 de ani, la modă în 2026

Practicitatea, ușurința în întreținere și un efect vizual întineritor devin prioritare, fără a renunța însă la un look modern și elegant. În 2026, tendințele în materie de tunsori pentru femeile de peste 50 de ani merg clar spre forme bine lucrate, adaptate feței și texturii naturale a părului, cu accent pe personalizare și naturalețe.

Potrivit stilistului Álex Sestelo, directorul salonului care îi poartă numele, tunsorile care vor domina anul 2026 au câteva lucruri în comun: reîntineresc, sunt ușor de coafat și nu cer întreținere complicată, scrie 20minutos.es. „Nu mai este vorba despre a urma orbește moda, ci despre a alege un stil care să avantajeze fiecare femeie, să ofere mișcare și prospețime”, explică specialistul.

1. Bobul clasic, reinterpretat

Bobul rămâne una dintre cele mai populare tunsori, dar în versiuni mai moi și mai actuale. Lungimea variază între linia maxilarului și claviculă, cu vârfuri ușor filate și un finisaj natural, care nu înăsprește trăsăturile.

„Este o tunsoare extrem de versatilă: structurează fața, oferă eleganță și arată bine atât pe păr drept, cât și ondulat. În plus, crește frumos și nu necesită retușuri frecvente”, spune Álex Sestelo.

2. Long bob (lob), pentru cele care nu vor să renunțe la lungime

Pentru femeile care își doresc păr mai lung, long bobul cu straturi fine este o alegere sigură. Acest tip de tunsoare oferă volum acolo unde este nevoie și lejeritate în zonele încărcate, mai ales în jurul feței.

Straturile bine plasate creează un efect vizual de lifting și conferă acel aer odihnit și modern, atât de căutat după 50 de ani.

3. Pixie și bixie – tunsori scurte, dar sofisticate

Tunsorile scurte sunt în plină ascensiune în 2026. Pixie-ul modern, bine texturizat, este elegant și foarte flatant atunci când este adaptat fizionomiei. O variantă din ce în ce mai populară este bixie-ul, aflat la granița dintre bob și pixie, ideal pentru femeile care vor o schimbare vizibilă, dar nu radicală.

„Aceste tunsori luminează fața, pun în valoare privirea și transmit siguranță și forță”, explică stilistul.

4. Păr lung, cu straturi bine gândite

Părul lung nu dispare din tendințe, ci se transformă. În 2026, se poartă melenile lungi cu straturi strategice, care adaugă mișcare și elimină efectul de păr greu.

„Această tunsoare funcționează cel mai bine pe un păr sănătos și strălucitor, pentru că mișcarea naturală este elementul-cheie”, subliniază Álex Sestelo.

5. Straturi moi și textură naturală

Indiferent de lungime, textura este cuvântul-cheie al anului 2026. Straturi fine, tunsori care urmează mișcarea naturală a părului și finisaje lejere sunt esențiale pentru un look actual și întineritor.

Sfatul specialistului

„După 50 de ani, cea mai bună tunsoare este cea care te face să te simți confortabilă, frumoasă și tu însăți, fără să petreci ore întregi în fața oglinzii. Un tuns bine ales poate șterge ani dintr-o privire, fără ca cineva să știe exact de ce”, concluzionează stilistul.