Trucuri de stil personal pentru un look mereu impecabil

Orice femeie doreste sa arate cat mai bine, in orice context, fie ca este vorba de locul de munca, plimbare sau o ocazie speciala. Atentia acordata detaliile, cum ar fi accesoriile si incaltamintea, coafura si alegerea machiajului, reprezinta cateva dintre trucurile de care este bine sa tii cont, intotdeauna, atunci cand vrei sa arati impecabil.

Dupa cum stim, stilul personal este un aspect ce se construieste in timp, fiind nevoie de multe experimente din sfera modei, machiajului si hairstyle. Insa, exista cateva sfaturi generale, oferite de specialistii in domeniu, pe care sa le urmezi in descoperirea propriului stil de fashion.

Machiaj simplu

Simplu este mai mult, atunci cand vorbim de un machiaj de zilnic. Daca vrei sa arati mereu impecabil, make-up artistii recomanda un machiaj subtil al ochilor, o linie de tus, pentru accentuarea privirii si farduri in nuante neutre/pastelate pentru uniformizare.

Alege un fond de ten care sa-ti confere un aspect natural al tenului, fara sa-l incarce si sa creeze acel aspect de masca. In locul unei conturari accentuate a fetei, alege un blush intr-o culoare care sa coloreze subtil obrajii. Pentru buze alege un ruj intr-o nuanta de nude, un roz prafuit sau o culoare a pamantului, care iti scoate in evidenta trasaturile. Completeaza look-ul cu un hairstyle la fel de simplu si usor de realizat.

Tunsoarea si culoarea parului

In ceea ce priveste sfera de hairstyle, este recomandat sa fi atenta mereu la aspectul varfurilor parului, prin scurtarea acestora, cu regularitate. Acest lucru poate sa varieze in functie de viteza de creste a firului de par. Alege o tunsoare care ti se potriveste in functie de forma fetei. Poti cere sfatul unui hairstylist, care te va ghida spre cea mai buna alegere. In cazul culorii, daca te vopsesti, opteaza pentru nuante in acelasi ton cu al pielii tale, astfel vei stii sigur ca vei avea o imagine armonioasa.

Accesorii si incaltaminte

Simplitatea si calitatea sunt atribute cheie in ceea ce priveste aspectul fashion, dar o tinuta simpla, poate fi scoasa din banal cu ajutorul accesoriilor potrivite. Daca preferi stilul clasic, recomandam un set de bijuterii de aur sau argint, cu detalii fine, care sa-ti fie potrivite pentru majoritatea combinatiilor vestimentare pe care le poti face in garderoba.

Investeste in perechi de incaltaminte de calitate, fiind unul dintre punctele cheie observate la prima vedere. Nu numai ca vor arata impecabil, dar o pereche de pantofi din piele naturala, realizate de un brand cu traditie in domeniu, vor fi confortabile si vor avea o viata lunga de purtare.

Combinatii de culori

Daca te afli in procesul de descoperire al stilul personal si domeniul fashion nu este punctul tau forte, atunci cel mai sigur alegi combinatii simple, cu care nu vei da gres. Astfel ca, stilistii recomanda combinarea a maxim 3 culori in aceiasi tinuta, de preferat din aceiasi gama cromatica.

Echilibrul se mentine prin piesele vestimentare de o singura culoare, asortate la piese cu modele si imprimeuri. Daca alegi un top cu un imprimeu interesant, opteaza pentru partea de jos pentru o fusta/pantalon, intr-o singura culoare. Pentru un look fashion modern si clasic, alege nuante neutre si accesorizari minimaliste, fiind un mod simplu de a iesi in evidenta, cu eleganta.

Fie ca te interseaza sau nu domeniul de fashion, urmarea a catorva reguli simple de purtare si asortate a hainelor te poate ajuta sa arati impecabil in absolut orice situatie. La fel se intampla si in ceea ce priveste ingrijirea parului si hairstyle, un alt punct esential pentru o imagine fara cusur. Daca nu esti sigura cu privire la un aspect de stil personal, alege intotdeuna simplitatea si calitatea.