Legendarul Valentino a murit la 93 de ani. Dispare ultimul mare geniu al haute couture-ului italian

Valentino Garavani, unul dintre cei mai mari creatori din istoria modei mondiale, a murit astăzi, la vârsta de 93 de ani, în reședința sa din Roma, înconjurat de cei dragi. Odată cu el se stinge o viziune unică asupra eleganței, glamourului absolut și măiestriei artizanale, dar și creatorul legendarului „Rojo Valentino”, devenit simbol etern al rafinamentului, potrivit Elle.

Adio, Valentino Garavani. O legendă care nu va fi egalată

Moda internațională își ia rămas-bun de la Valentino Garavani, marele geniu italian al haute couture-ului, dispărut lăsând în urmă un patrimoniu estetic imposibil de egalat și de depășit. Retras oficial din activitate din 2008, Valentino a continuat să fie o prezență definitorie prin casa care îi poartă numele, demonstrând, prin succesorii săi, că moștenirea sa putea fi dusă mai departe.

Un moment-cheie a fost debutul lui Alessandro Michele ca director creativ al Maison Valentino, în ianuarie 2025, la Săptămâna Haute Couture de la Paris – o dovadă clară că spiritul fondatorului rămâne viu.

De la Voghera la Paris și Roma: nașterea unei legende

Valentino Clemente Ludovico Garavani s-a născut pe 11 mai 1932, în Voghera, Lombardia. Fascinat de mic de modă – copil fiind, își ajuta mătușa croitoreasă – a plecat la doar 17 ani la Paris, unde a studiat la École des Beaux-Arts și la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne.

Aici s-a format sub îndrumarea unor titani ai modei precum Cristóbal Balenciaga, Jean Dèsses și Guy Laroche. În 1959 revine la Roma și, cu sprijinul părinților săi, își deschide propriul atelier pe Via Condotti.

Maison Valentino și iubirea vieții sale

În 1960 îl cunoaște pe Giancarlo Giammetti, care îi va deveni partener de viață și de afaceri. Împreună fondează Maison Valentino, una dintre cele mai influente case de modă din lume.

În acea perioadă, Valentino devine apropiat de Jackie Kennedy, pe care o îmbracă în numeroase ocazii, inclusiv la nunta sa cu Aristotel Onassis, în 1968. De-a lungul vieții, creatorul a legat prietenii strânse cu personalități precum Elizabeth Taylor, Audrey Hepburn, Prințesa Diana, Naty Abascal sau Gwyneth Paltrow.

„Rojo Valentino”, covorul roșu și Hollywood-ul

Deși retras din 2008, creațiile lui Valentino Garavani au continuat să domine cele mai spectaculoase apariții de pe covoarele roșii internaționale. În special la Hollywood, „Rojo Valentino” rămâne sinonim cu succesul, eleganța supremă și feminitatea absolută.

După retragerea sa, direcția creativă a fost preluată, succesiv, de Alessandra Facchinetti, Maria Grazia Chiuri și Pierpaolo Piccioli. Din iulie 2025, Piccioli conduce Balenciaga, iar Valentino este sub direcția creativă a lui Alessandro Michele, din aprilie 2024.

Valentino, o viață dedicată haute couture-ului

Prima colecție de haute couture a fost prezentată în 1962, la Palazzo Pitti din Florența. Valentino s-a remarcat printr-o estetică ce îmbina armonios tradiția și modernitatea, dar mai ales printr-o execuție artizanală excepțională, realizată manual în celebrul Atelier din Piazza Mignanelli, Roma.

În această clădire emblematică funcționează astăzi școala de haute couture „Bottega dell’Art”, fondată în 2015 de Maison Valentino.

Accesoriile, Rockstud și influența globală

Pe lângă haute couture și prêt-à-porter, casa Valentino a cunoscut un succes uriaș prin linia de accesorii Valentino Garavani, lansată în 2010. Pantofii și gențile Rockstud, cu ținte inspirate de arhitectura palazzi-lor romane, au devenit rapid obiecte-cult în moda contemporană.

Rochia „Fiesta” și nașterea unui simbol

În colecția sa de debut din 1962, Valentino a prezentat celebra rochie „Fiesta”, o creație roșie, cu croială strapless și lungime până la genunchi. Această nuanță, cunoscută drept „Rojo Valentino”, a devenit rapid un simbol etern al istoriei modei.

De atunci, fiecare colecție Valentino a inclus cel puțin o rochie roșie. În 2004, Jennifer Aniston a purtat rochia „Fiesta” la o premieră, readucând-o în atenția publicului global.

Valentino și cultura pop

Un detaliu memorabil rămâne apariția sa în filmul „El diablo se viste de Prada” (2006), unde Valentino apare într-o scenă iconică ce reproduce un show de modă, cu personajul Miranda Priestly în primul rând.

În 2008 a fost lansat documentarul „Valentino: The Last Emperor”, regizat de Matt Tyrnauer, o incursiune intimă în universul creatorului și în esența geniului său artistic.

Nunți celebre și distincții internaționale

Valentino a fost alegerea preferată pentru rochiile de mireasă ale unor celebrități precum Marie Chantal Miller, Jennifer Lopez, Anne Hathaway, Nicky Hilton sau Gwyneth Paltrow.

De-a lungul vieții a primit numeroase distincții, printre care Legiunea de Onoare a Franței, premiul CFDA pentru întreaga carieră și Medalia de Aur pentru Merit Cultural oferită de orașul Roma. În 2023 a fost onorat cu un premiu pentru întreaga activitate la British Fashion Awards, distincție ridicată în numele său de Giancarlo Giammetti.

O moștenire nemuritoare

Valentino Garavani nu mai este, dar moștenirea sa rămâne mai vie ca niciodată. Talentul său extraordinar a intrat definitiv în legendă, iar numele său va continua să definească excelența absolută în istoria modei universale.